Albstadt hofft, Balingen II jubelt, Ergenzingen am Boden

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 29. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 zog TSG Balingen II an der Spitze weiter davon und verschärfte zugleich den Druck im Tabellenkeller. VfL Nagold festigte seine starke Position, SC 04 Tuttlingen gewann ein wildes Spiel in Reutlingen, und unten wurde es für TuS Ergenzingen und FC 07 Albstadt noch enger. Es war ein Spieltag voller Schläge ins Kontor, voller Hoffnungen in der Nachspielzeit – und voller Ergebnisse, die in den kommenden Wochen schwer nachhallen werden.

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Vor 300 Zuschauern untermauerte der SV Zimmern seine Ambitionen und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den VfB Bösingen. In einer starken Anfangsphase war es Jannik Thieringer, der in der 18. Minute den Bann brach und zum 1:0 für Zimmern traf. Nur vier Minuten später erhöhte erneut Jannik Thieringer in der 22. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gastgeber das Geschehen. In der 62. Minute sorgte Stefan Mutapcic mit dem Tor zum 3:0 schließlich für die endgültige Entscheidung. ---

Die Partie zwischen dem VfL Pfullingen und dem BSV 07 Schwenningen blieb lange Zeit ein Spiel der Belauerung, bis eine folgenschwere Szene die gesamte Statik der Begegnung veränderte. In der 60. Minute schwächten sich die Gäste, als Franck Valery Bonny Elat mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl witterte die Heimelf ihre Chance und schlug kurze Zeit später tatsächlich zu: In der 66. Minute erzielte Nico Rall den Treffer zur 1:0-Führung für Pfullingen. Die dezimierten Schwenninger bewiesen eine beeindruckende Moral und schlugen postwendend zurück. Praktisch im Gegenzug markierte Fabio Chiurazzi in der 67. Minute das Tor zum 1:1-Ausgleich. Trotz der numerischen Überlegenheit in der Schlussphase gelang es Pfullingen nicht mehr, den Sieg zu erzwingen. ---

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Empfingen und dem SV Nehren ein intensives und zähes Ringen, das über weite Strecken von taktischer Disziplin geprägt war. In einer Begegnung, in der beide Mannschaften um jeden Zentimeter kämpften, war es schließlich eine tragische Aktion kurz nach dem Seitenwechsel, die das Spiel entschied. Das Tor des Tages und damit die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel unter unglücklichen Umständen: Den Treffer zum 0:1 markierte Andrej Schlecht in der 48. Minute per Eigentor. Empfingen versuchte in der Folge alles, um die drohende Heimpleite abzuwenden, doch die Defensive der Nehrener stand an diesem Tag sicher und ließ keinen Ausgleich mehr zu. ---

Was für ein Spiel in Reutlingen. Modou Lamin Badjie brachte SC 04 Tuttlingen schon in der 3. Minute in Führung, doch Ivan Krajinovic glich in der 22. Minute für SV Croatia Reutlingen aus. Lange blieb die Partie offen, ehe Leon Maric die Gastgeber in der 62. Minute mit 2:1 nach vorne schoss. Doch aus der vermeintlichen Wende wurde binnen weniger Minuten ein neuer Rückschlag: Marcel Misic traf in der 67. Minute zum 2:2, Nico Wieneke legte in der 70. Minute das 2:3 nach. Die Gastgeber stemmten sich noch einmal mit aller Kraft dagegen. Dennis Pascolo erzielte in der 79. Minute das 3:3, das Stadion roch bereits den Punkt. Doch Buba Camara traf in der 88. Minute zum 3:4 und entriss Croatia Reutlingen den greifbaren Ertrag. Für Tuttlingen ist dieser Auswärtssieg ein großer Schritt auf 40 Punkte und Rang acht. Croatia bleibt bei 33 Punkten und muss nach einem Abend voller Hoffnung und Enttäuschung weiter nach unten blicken.

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VfL Nagold hat in Tübingen die Nerven behalten und sich mit einem klaren Auswärtssieg weiter in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Jonny Rothfuss erzielte in der 34. Minute das 0:1 und brachte die Gäste damit in einer lange engen Partie auf Kurs. SSC Tübingen versuchte, im Kampf um den Klassenerhalt dagegenzuhalten, doch die Gastgeber fanden zu selten die Mittel, um das Spiel zu drehen oder auch nur ernsthaft zu öffnen. Erst tief in der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung. Perparim Halimi traf in der 90.+3 Minute zum 0:2 und machte den Erfolg für Nagold endgültig fest. Damit steht der VfL nun bei 47 Punkten und rückt bis auf einen Punkt an VfL Pfullingen heran. SSC Tübingen bleibt bei 28 Punkten und verliert weiter an Boden im nervenzehrenden Kampf um den Klassenverbleib.

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Der Tabellenführer hat auch diese Aufgabe gelöst. Noah Neff brachte TSG Balingen II bereits in der 10. Minute in Führung, Dustin Fritz erhöhte in der 32. Minute auf 0:2. Damit war früh zu sehen, warum Balingen II die Liga anführt: Tempo, Konsequenz und jene Kühle, die Spitzenteams in solchen Auswärtsspielen auszeichnet. VfL Mühlheim musste früh einem klaren Rückstand hinterherlaufen. Ganz abgeschüttelt hatten sich die Gastgeber aber nicht. Luca Zepf verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und ließ noch einmal Spannung aufkommen. Doch als Christos Thomaidis in der 90.+5 Minute zum 1:3 traf, war auch der letzte Widerstand gebrochen. Balingen II baut seine Führung auf 64 Punkte aus und bleibt das Maß der Dinge. Mühlheim verharrt bei 37 Punkten und bleibt damit in einer Zone, in der nach unten weiterhin Vorsicht geboten ist.

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In Seedorf entwickelte sich eine lange zähe Partie, in der beide Mannschaften wussten, wie schwer eine Niederlage wiegen würde. FC 07 Albstadt schlug zuerst zu: Nicolas Gil Rodriguez traf in der 66. Minute zum 0:1 und brachte die Gäste, die im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen, in Führung. Für Albstadt war es ein Tor, das nach Hoffnung klang. Doch SV Seedorf rettete sich noch spät. Timmy Haag erzielte in der 88. Minute das 1:1 und bewahrte die Gastgeber zumindest vor einer bitteren Heimniederlage. Der Punkt hilft Seedorf etwas mehr als den Gästen, weil das Team nun bei 29 Punkten steht. Albstadt kommt nur auf 20 Punkte und bleibt tief unten hängen. Es war ein Remis, das für die einen wie eine kleine Rettung, für die anderen fast wie ein Verlust wirkte.

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Für TuS Ergenzingen begann der Nachmittag vielversprechend. Dave Nzally traf in der 6. Minute zum 1:0 und gab den Gastgebern die frühe Führung. Doch TSV Harthausen/Scher reagierte entschlossen: Matthias Endriss glich in der 11. Minute zum 1:1 aus, bevor Thomas Rösch in der 44. Minute das Spiel zum 1:2 drehte. Noch vor der Pause hatte die Partie also bereits ihre Richtung verändert. Ergenzingen kämpfte sich zurück. Samuel Dantzler verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2 und ließ den Gastgebern neue Hoffnung. Doch in der 90.+5 Minute folgte der nächste Nackenschlag: Tunay Balci traf zum 2:3 für Harthausen/Scher. Für die Gäste ist dieser späte Sieg von enormem Wert, weil sie sich auf 26 Punkte verbessern und im Abstiegskampf aufrichten. Ergenzingen bleibt bei 18 Punkten und steht nach dieser späten Niederlage noch tiefer unter Druck.