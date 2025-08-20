Albrecht und Fröhlich treffen – Lemgow-Dangenstorf bezwingt LSK II

Mit mehr Power nach der Pause setzte sich der SV Lemgow-Dangenstorf am zweiten Spieltag der Kreisliga Heide-Wendland gegen den Lüneburger SK Hansa II durch. Ein spätes Tor in der Nachspielzeit sorgte für die endgültige Entscheidung.

Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Nach dem Seitenwechsel kam der SV Lemgow-Dangenstorf mit deutlich mehr Druck aus der Kabine und belohnte sich in der 57. Minute, als Justus Albrecht das 1:0 erzielte.

In einer umkämpften Schlussphase verpassten es die Gastgeber, ihre zahlreichen Konterchancen zu nutzen. Für zusätzliche Brisanz sorgte eine Szene, in der den Gästen ein Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt wurde. Nach einem Freistoß köpfte ein Spieler auf den zweiten Pfosten, wo ein Mitspieler den Ball über die Linie drückte, doch der Assistent hob die Fahne. Wenig später blieb den Hausherren ein Strafstoß nach Foul verwehrt.

In der 13. Minute der Nachspielzeit beseitigte Jendrik Fröhlich mit dem 2:0 alle Zweifel. Auf Instagram schrieb der Verein: „Nichtsdestotrotz ein verdienter Sieg über eine gute Lüneburger Mannschaft mit einem überragenden Torwart zwischen den Pfosten.“