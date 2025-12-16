Albira kehrt zurück: Inter Troisdorf startet zweiten Anlauf

Beim Türkischen FC Inter Troisdorf steht ein Trainerwechsel mit vertrautem Namen an. Abdulwahab Albira übernimmt erneut das Traineramt beim Kreisligisten und kehrt damit zu einem Verein zurück, den er bereits aus der Saison 2024/25 kennt. Der 33-Jährige folgt auf Gökhan Colak, der den Klub im Dezember 2024 übernommen hatte und Albiras Nachfolger war.

Inter Troisdorf steht aktuell mit 24 Punkten aus 15 Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz der Kreisliga A Sieg und hat lediglich zwei Zähler Rückstand auf Rang vier. Die Ausgangslage ist solide – und genau darin sieht Albira die Basis für mehr.

Diese Atmosphäre hebt Albira besonders hervor und schreibt sie ausdrücklich der Vereinsführung zu. „Die Führung hat in der Vergangenheit hervorragend dafür gesorgt, dass diese familiäre Atmosphäre immer gewahrt bleibt.“ Als der Anruf kam, habe er deshalb „keinen Moment gezögert“ und sofort zugesagt. „Ich sehe hier großes, ungenutztes Potenzial.“

„Die Entscheidung, beim TFC Inter Troisdorf erneut das Traineramt zu übernehmen, fühlte sich von Anfang an richtig an“, erklärt Albira. Ausschlaggebend sei vor allem die enge Bindung zum Verein gewesen. „Ich pflege ein sehr gutes Verhältnis zur gesamten Leitung. Der Verein ist unglaublich familiär, es fühlt sich wirklich wie eine große Familie an.“

Mannschaft und Co-Trainer als Schlüssel

Ein zentraler Faktor für seine Rückkehr ist der Kader. Besonders freut sich Albira auf die Zusammenarbeit mit Burak Kir, der ihn in der Rückrunde als spielender Co-Trainer und Kapitän unterstützen wird. „Er kennt die Mannschaft natürlich bestens, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Viele Spieler seien ihm bereits vertraut, zudem habe sich der Kader sinnvoll ergänzt. „Die neu hinzugekommenen Ergänzungen haben durchweg starkes und vielversprechendes Potenzial. Diese Mischung aus Bekanntem und frischen Talenten war der ausschlaggebende Punkt, es hier noch einmal anzupacken.“

Platz sechs ist nicht das Ende

Sportlich steht Inter im gesicherten Mittelfeld, doch Albira blickt nach vorne. „Mit dem aktuellen sechsten Tabellenplatz stehen wir auf einem soliden Fundament, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.“ Die Winterpause will er intensiv nutzen, um die Rückrunde vorzubereiten.

Der Fokus liegt klar auf einer Leistungssteigerung um die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen. Dafür müsse vor allem an zwei Punkten gearbeitet werden. „Wir müssen die defensive Stabilität erhöhen und die Effizienz im Abschluss steigern.“

Blick über die Saison hinaus

Kurzfristige Ergebnisse sind wichtig, doch Albira denkt bewusst weiter. „Das übergeordnete Ziel ist es, in dieser Saison eine klare Philosophie und eine erkennbare Spielidee zu etablieren.“ Diese Grundlagen seien entscheidend für die Zukunft des Vereins. „Diese Basis ist der Schlüssel, damit wir uns kontinuierlich verbessern und in der Saison 2026/2027 ernsthaft um den Aufstieg mitspielen können. Wir bauen jetzt die Grundlage für nachhaltigen sportlichen Erfolg.“