Alberweiler/Aßmannshardt mit 8:0-Festival, Berkheim gewinnt wildes 5:3

FC Wacker Biberach – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 2:2
Ein spannendes Unentschieden in Biberach! Bereits in der 10. Minute brachte ein unglückliches Eigentor von Leon Reiner die Gäste in Führung. Doch Marius Häußler egalisierte schnell in der 17. Minute. Nach der Pause traf Fabian Baur in der 52. Minute zum 2:1 für Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach, ehe erneut Marius Häußler (75.) den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Teams boten sich ein intensives Duell.
SV Schemmerhofen – SG Äpfingen/Baltringen 0:4
Die Gäste dominierten klar und nahmen souverän drei Punkte mit. Niklas Ruf (34.) eröffnete den Torreigen, ehe Jonas Oskar Ruf (40.) kurz vor der Pause nachlegte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jan Müller (53.) und erneut Niklas Ruf (73.) zum deutlichen 4:0-Endstand. Schemmerhofen hatte kaum Mittel gegen die effiziente Offensive der SG Äpfingen/Baltringen.
SV Betzenweiler – FC Mittelbiberach 3:1
Der SV Betzenweiler zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Matthias Schmidberger brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung, doch Lukas Ries glich nur drei Minuten später (42.) aus. In der zweiten Halbzeit sorgten Fabian Argo (64.) und Noah Schubert (71.) für die Entscheidung und sicherten Betzenweiler den Sieg.
TSV Riedlingen II – SV Dürmentingen 0:4
Ein klarer Auswärtserfolg für den SV Dürmentingen. Martin Miller traf früh (7.) zur Führung, bevor Dominik Schirmer (68.) und Patrick Schlegel (70.) mit einem Doppelschlag nachlegten. In der 87. Minute setzte Schirmer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0. Dürmentingen präsentierte sich effizient und defensiv stabil.
SG Warthausen/Birkenhard – FV Neufra/Donau 4:2
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen! Jan Kreidler brachte die Gäste mit einem Doppelpack (17., 55.) in Führung, doch Mohamed Kassem (60.) leitete die Wende ein. Patrick Grimm (73.) glich aus, ehe Nico Bleher (82., 90.) mit einem Doppelpack das Spiel komplett drehte. Warthausen/Birkenhard belohnte sich mit einer starken zweiten Halbzeit.
SG Laupertshausen/Maselheim – SV Eintracht Seekirch 2:1
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Marc Neuer traf in der 6. Minute, Ruben Grundei erhöhte früh (22.). Zwar verkürzte Linus Birk (71.) für Seekirch, doch die Heimelf verteidigte den knappen Vorsprung engagiert bis zum Schluss.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Winterstettenstadt 8:0
Ein echtes Torfestival für die SG Alberweiler/Aßmannshardt! Ilyas Aksit (3.) eröffnete, Jonathan Henle (20.) und Jakob Saiger (25.) legten nach. Robin Mohr traf per Foulelfmeter (30.) und Aksit erhöhte vor der Pause (43.) auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Robin Mohr (47.), Hannes Mohr (48.) und Andreas Härle (86.) zum überragenden 8:0-Heimsieg.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 5:0
Ein klarer Sieg für Muttensweiler/Hochdorf. Louis Russ (5.) stellte früh die Weichen, Leo Gnandt (31.) baute die Führung aus. Nach der Pause trafen Janik Riegger (63.), Heiko Müller (74.) und Jakob Schmid (90.) zum überzeugenden 5:0-Endstand. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und dominierten über 90 Minuten.