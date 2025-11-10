 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Florian Achberger

Alberweiler/Aßmannshardt mit 8:0-Festival, Berkheim gewinnt wildes 5:3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
FC Ostrach
Sig.dorf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FV Altheim 1:3
Der FV Altheim setzte sich auswärts durch. Johannes Schwörer brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung. Nach der Pause verwandelte Marius Müller in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch Altheim zeigte sofort eine Reaktion: Nur zwei Minuten später stellte Florian Geiselhart (76.) die Führung wieder her, bevor Hannes Diesch in der Nachspielzeit (90.) alles klar machte.

SV Braunenweiler – SG Bronnen/Neufra 2:2
Ein dramatisches Unentschieden in Braunenweiler! Marco Kunz brachte die Gäste in der 29. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehten Patrick Riegger (56.) und Matthias Roth (61.) die Partie. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) verwandelte Marco Kunz einen Foulelfmeter zum späten Ausgleich. Die SG Bronnen/Neufra musste ab der 66. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Ekin Öztürk in Unterzahl agieren.

SG Hettingen/Inneringen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:0
Eine klare Angelegenheit für die Gastgeber: Lukas Steinhart traf früh per Foulelfmeter (11.) und legte in der 27. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Daniel Holzmann (65.) und Louis Sauter (72.) zum souveränen 4:0-Endstand. Hettingen/Inneringen überzeugte mit Offensivdruck und sicherer Defensive.

SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Mengen II 4:1
Trotz frühem Rückstand durch Moritz Mattes (2.) ließ sich Altshausen/Ebenweiler nicht beirren. Josip Matusin (22.) glich aus, ehe Sebastian Borecki mit einem Doppelpack (66., 85.) die Partie drehte. In der Nachspielzeit (90.+1) traf Martin Funk per Foulelfmeter zum Endstand. Mengen beendete die Partie nach Gelb-Rot für Marcel Ostwald (89.) in Unterzahl.

SV Langenenslingen – FC Ostrach 1:4
Der FC Ostrach zeigte eine überzeugende Leistung. Alexander Rambacher (29.) und Andreas Zimmermann (53.) brachten die Gäste komfortabel in Führung. Zwar verkürzte Lukas Mayer per Foulelfmeter (58.), doch Louis Eberle (77.) und Dominik Lück (90.) machten den Auswärtssieg perfekt.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Gammertingen/KFH 0:1
Ein intensives und umkämpftes Spiel entschieden die Gäste knapp für sich. Maurice Lutz erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Die SG Gammertingen/KFH verteidigte die Führung geschickt und sicherte sich drei hart erkämpfte Punkte.

FC Laiz – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 3:0
Ein verdienter Heimsieg für den FC Laiz. Daniel Lauria traf in der 23. Minute zur Führung und legte in der 64. Minute nach. Zwischenzeitlich sorgte Julius Bonzheim kurz vor der Pause (45.) für das 2:0. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken und feierten einen ungefährdeten Dreier.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

FC Wacker Biberach – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 2:2
Ein spannendes Unentschieden in Biberach! Bereits in der 10. Minute brachte ein unglückliches Eigentor von Leon Reiner die Gäste in Führung. Doch Marius Häußler egalisierte schnell in der 17. Minute. Nach der Pause traf Fabian Baur in der 52. Minute zum 2:1 für Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach, ehe erneut Marius Häußler (75.) den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Teams boten sich ein intensives Duell.

SV Schemmerhofen – SG Äpfingen/Baltringen 0:4
Die Gäste dominierten klar und nahmen souverän drei Punkte mit. Niklas Ruf (34.) eröffnete den Torreigen, ehe Jonas Oskar Ruf (40.) kurz vor der Pause nachlegte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jan Müller (53.) und erneut Niklas Ruf (73.) zum deutlichen 4:0-Endstand. Schemmerhofen hatte kaum Mittel gegen die effiziente Offensive der SG Äpfingen/Baltringen.

SV Betzenweiler – FC Mittelbiberach 3:1
Der SV Betzenweiler zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Matthias Schmidberger brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung, doch Lukas Ries glich nur drei Minuten später (42.) aus. In der zweiten Halbzeit sorgten Fabian Argo (64.) und Noah Schubert (71.) für die Entscheidung und sicherten Betzenweiler den Sieg.

TSV Riedlingen II – SV Dürmentingen 0:4
Ein klarer Auswärtserfolg für den SV Dürmentingen. Martin Miller traf früh (7.) zur Führung, bevor Dominik Schirmer (68.) und Patrick Schlegel (70.) mit einem Doppelschlag nachlegten. In der 87. Minute setzte Schirmer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0. Dürmentingen präsentierte sich effizient und defensiv stabil.

SG Warthausen/Birkenhard – FV Neufra/Donau 4:2
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen! Jan Kreidler brachte die Gäste mit einem Doppelpack (17., 55.) in Führung, doch Mohamed Kassem (60.) leitete die Wende ein. Patrick Grimm (73.) glich aus, ehe Nico Bleher (82., 90.) mit einem Doppelpack das Spiel komplett drehte. Warthausen/Birkenhard belohnte sich mit einer starken zweiten Halbzeit.

SG Laupertshausen/Maselheim – SV Eintracht Seekirch 2:1
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Marc Neuer traf in der 6. Minute, Ruben Grundei erhöhte früh (22.). Zwar verkürzte Linus Birk (71.) für Seekirch, doch die Heimelf verteidigte den knappen Vorsprung engagiert bis zum Schluss.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Winterstettenstadt 8:0
Ein echtes Torfestival für die SG Alberweiler/Aßmannshardt! Ilyas Aksit (3.) eröffnete, Jonathan Henle (20.) und Jakob Saiger (25.) legten nach. Robin Mohr traf per Foulelfmeter (30.) und Aksit erhöhte vor der Pause (43.) auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Robin Mohr (47.), Hannes Mohr (48.) und Andreas Härle (86.) zum überragenden 8:0-Heimsieg.

SG Muttensweiler/Hochdorf – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 5:0
Ein klarer Sieg für Muttensweiler/Hochdorf. Louis Russ (5.) stellte früh die Weichen, Leo Gnandt (31.) baute die Führung aus. Nach der Pause trafen Janik Riegger (63.), Heiko Müller (74.) und Jakob Schmid (90.) zum überzeugenden 5:0-Endstand. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und dominierten über 90 Minuten.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SG Rot/Haslach – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 1:1
Ein Remis im umkämpften Duell. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Luca Badstuber die Gastgeber in der 68. Minute in Führung. Doch nur sieben Minuten später (75.) glich Philipp Wohnhaas für die Gäste aus. Beide Mannschaften lieferten sich eine offene Partie, die keinen Sieger fand.

TSG Achstetten – SV Burgrieden 3:1
Die TSG Achstetten setzte sich dank einer starken Schlussphase durch. Niclas Häußler traf in der 57. Minute zum 1:0, ehe Kevin Frank (75.) den Ausgleich für Burgrieden erzielte. Nur zwei Minuten später (77.) brachte Lukas Schick die Gastgeber erneut in Front, und Felix Ludwig (90.) sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung.

SF Bronnen – Sportfreunde Schwendi 1:3
Die Sportfreunde Schwendi drehten die Partie nach frühem Rückstand eindrucksvoll. Stefan Schoenenberger (22.) erzielte das 1:0 für Bronnen, doch Dardan Morina (40.) glich noch vor der Pause aus. Nach Wiederbeginn trafen Christian Stier (48.) und Raphael Gaum (53.) für die Gäste, die damit den Auswärtssieg perfekt machten.

BSC Berkheim – SV Sulmetingen II 5:3
Ein wahres Torfestival! Kilian Rapp (12.) brachte Berkheim in Führung, Clemens Schneider (16.) glich umgehend aus. Danach trafen Philipp Gerber (21.) und erneut Schneider (42.) für die Hausherren. Maximilian Sigg (51.) erhöhte auf 4:1, ehe Sulmetingen durch Rapp (54.) und Florian Birk per Foulelfmeter (65.) zurückkam. In der 70. Minute setzte Marco Schiebel den Schlusspunkt zum 5:3.

SV Ellwangen – SV Dettingen/Iller 1:1
Ein intensives Match mit je einem Tor pro Halbzeit. Markus Maier traf in der 54. Minute per Foulelfmeter zur Gästeführung, bevor Selim Altinsoy (82.) den Ausgleich für Ellwangen erzielte.

SV Baustetten – Türkspor Biberach 0:0
Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken. Torchancen waren Mangelware, und so blieb es beim torlosen Remis in einem defensiv geprägten Spiel.

SG Reinstetten/Hürbler II – SV Kirchdorf/Iller 1:0
Elias Hampp entschied das Spiel mit seinem Treffer in der 30. Minute. Danach verteidigte die SG Reinstetten/Hürbler II clever und ließ kaum Möglichkeiten für die Gäste zu.

FC Blau-Weiß Bellamont – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 0:3
Die Gäste dominierten und gewannen klar. Christian Villinger traf in der 31. Minute per Foulelfmeter, ehe Niklas Villinger nur eine Minute später (32.) auf 2:0 erhöhte. Jens Fackler (53.) setzte den Schlusspunkt. Die SG Tannheim/Aitrach überzeugte mit Effizienz und sicherer Abwehrarbeit.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 010.11.2025, 13:00 Uhr
redAutor