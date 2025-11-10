Alberweiler/Aßmannshardt mit 8:0-Festival, Berkheim gewinnt wildes 5:3

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FV Altheim 1:3

Der FV Altheim setzte sich auswärts durch. Johannes Schwörer brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung. Nach der Pause verwandelte Marius Müller in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch Altheim zeigte sofort eine Reaktion: Nur zwei Minuten später stellte Florian Geiselhart (76.) die Führung wieder her, bevor Hannes Diesch in der Nachspielzeit (90.) alles klar machte.

SV Braunenweiler – SG Bronnen/Neufra 2:2

Ein dramatisches Unentschieden in Braunenweiler! Marco Kunz brachte die Gäste in der 29. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel drehten Patrick Riegger (56.) und Matthias Roth (61.) die Partie. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) verwandelte Marco Kunz einen Foulelfmeter zum späten Ausgleich. Die SG Bronnen/Neufra musste ab der 66. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Ekin Öztürk in Unterzahl agieren.

SG Hettingen/Inneringen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:0

Eine klare Angelegenheit für die Gastgeber: Lukas Steinhart traf früh per Foulelfmeter (11.) und legte in der 27. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Daniel Holzmann (65.) und Louis Sauter (72.) zum souveränen 4:0-Endstand. Hettingen/Inneringen überzeugte mit Offensivdruck und sicherer Defensive.

SGM Altshausen/Ebenweiler – FC Mengen II 4:1

Trotz frühem Rückstand durch Moritz Mattes (2.) ließ sich Altshausen/Ebenweiler nicht beirren. Josip Matusin (22.) glich aus, ehe Sebastian Borecki mit einem Doppelpack (66., 85.) die Partie drehte. In der Nachspielzeit (90.+1) traf Martin Funk per Foulelfmeter zum Endstand. Mengen beendete die Partie nach Gelb-Rot für Marcel Ostwald (89.) in Unterzahl.

SV Langenenslingen – FC Ostrach 1:4

Der FC Ostrach zeigte eine überzeugende Leistung. Alexander Rambacher (29.) und Andreas Zimmermann (53.) brachten die Gäste komfortabel in Führung. Zwar verkürzte Lukas Mayer per Foulelfmeter (58.), doch Louis Eberle (77.) und Dominik Lück (90.) machten den Auswärtssieg perfekt.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Gammertingen/KFH 0:1

Ein intensives und umkämpftes Spiel entschieden die Gäste knapp für sich. Maurice Lutz erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Die SG Gammertingen/KFH verteidigte die Führung geschickt und sicherte sich drei hart erkämpfte Punkte.

FC Laiz – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 3:0

Ein verdienter Heimsieg für den FC Laiz. Daniel Lauria traf in der 23. Minute zur Führung und legte in der 64. Minute nach. Zwischenzeitlich sorgte Julius Bonzheim kurz vor der Pause (45.) für das 2:0. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken und feierten einen ungefährdeten Dreier.