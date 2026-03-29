Alberweiler zieht mit Blitzstart nach der Pause bei Wacker den Stecker

(wh) - Der FC Wacker Biberach ist nach seiner ernüchternden 2:0 (0:0)-Heimniederlage gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt (8.) auf den 12. Tabellenplatz zurückgefallen und damit wieder mittendrin im Abstiegs-Schlamassel. Denn: Sein Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte.
Die Wackeraner dominierten die erste Halbzeit, ließen dabei immer wieder ihr spielerisches und technisches Vermögen aufblitzen und dem Gast kaum Entfaltungs-Möglichkeiten. Mit sauberen, zumeist über die Flügel vorgetragenen Angriffen erspielten sich schon in den ersten fünf Minuten zwei gute Gelegenheiten, die sie aber genau so wenig zu verwerten wussten wie vier weitere Torchancen bis zur Pause.
Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, unsere Spielidee auch nach der Pause weiter umzusetzen. Leider hat uns das Tor der Gäste komplett aus dem Rhythmus gebracht, den wir danach nicht mehr wiedergefunden haben. Deshalb haben wir das Spiel am Ende verdient verloren. Ich hoffe, dass den Spielern jetzt bewusst ist, in welcher Situation wir uns befinden, und dass wir am kommenden Donnerstag bei Riedlingen II unbedingt gewinnen müssen."
Tore: 0:1 Sven Zeppenfeld (46.), 0:2 Hannes Mohr (86.).
FCW: Onur Baran - Manuel Braig, Liridon Sylaj, Simon Hepp, Leon Reiner - Jakob Kolesch, Tim Scherff, Manuel Mohr, Marius Häußler, Mehmet Sahin - Mircha David Gach.
Schiedsrichter: Michael Spieß (Wolpertswende).
Nächstes Spiel: TSV Riedlingen II - FCW I am Donnerstag, 2. April um 19 Uhr.