Alberweiler zieht mit Blitzstart nach der Pause bei Wacker den Stecker von Winfried Hummler · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser

Alberweilers Keeper Luka Zimmermann hielt seinen Kasten sauber – Foto: Charly Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach ist nach seiner ernüchternden 2:0 (0:0)-Heimniederlage gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt (8.) auf den 12. Tabellenplatz zurückgefallen und damit wieder mittendrin im Abstiegs-Schlamassel. Denn: Sein Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte.



Die Wackeraner dominierten die erste Halbzeit, ließen dabei immer wieder ihr spielerisches und technisches Vermögen aufblitzen und dem Gast kaum Entfaltungs-Möglichkeiten. Mit sauberen, zumeist über die Flügel vorgetragenen Angriffen erspielten sich schon in den ersten fünf Minuten zwei gute Gelegenheiten, die sie aber genau so wenig zu verwerten wussten wie vier weitere Torchancen bis zur Pause.





So kam es, wie es oft kommt im Fußball: Der Gegner trifft. Schlimmer noch, mit ihrem 1:0 in der 46. Minute zogen die Gäste den Biberachern den Stecker. Von den guten Ansätzen in der ersten Halbzeit war nämlich nix mehr zu sehen bei den Wackeranern. Sie wirkten nun verunsichert und agierten viel zu passiv, ja statisch, vor allem aber ideen- und harmlos. So hatten die Gäste leichtes Spiel, sie gewannen immer mehr Oberwasser und machten mit ihrem zweiten Treffer in der 86. Minute alles klar.



Der FC Wacker blieb ergo auch im vierten Spiel in Serie sieglos, fiel auf den 12. Tabellenplatz zurück und steckt wieder mittendrin im Abstiegs-Schlamassel. Denn: Sein Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte.