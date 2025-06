Alberweiler krönt die Saison

Am vergangenen Wochenende kam es zum Fernduell um die Meisterschaft und den Aufstieg zwischen dem TSV Alberweiler und dem VfB Stuttgart II. Mit einem Sieg hatte es Alberweiler selbst in der Hand, eine starke Saison zu krönen. Für die Frauen aus dem Lautertal ging es "nur" noch darum, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Alberweiler reiste mit einem großen Fanaufgebot an, so dass das Lautertalstadion grün-weiss geprägt war.

Das unsere Frauen den Gästen die Meisterschaft aber nicht schenken wollten, machten sie gleich in den ersten Minuten klar. Trotz dem Ausfall einiger Stammspieler gingen sie die Partie offensiv an und kamen gleich in den ersten Minuten zu einem Abschluss, den die Gästetorhüterin nur mit Mühe am eigenen Tor vorbeilenken konnte. Nur wenige Augenblicke später eine ähnliche Situation auf der Gegenseite. In der 13. Min. klärt der FCD im eigenen Strafraum nicht konsequent genug und der Ball kann von Lara Kutscher abgefangen und im langen Eck platziert zur 0:1 Führung untergebracht werden. Trotz der Führung agierte Alberweiler weiterhin vorsichtig, da sich Donzdorf immer wieder gefährliche Möglichkeiten erarbeiten konnte. Gegen Ende der ersten Halbzeit rückte das Donzdorfer Tor aber immer mehr in den Mittelpunkt. In der 36. Min. war es Tamara Würstle, die nach einem Eckball das 0:2 per Kopf erzielen konnte.

Bereits kurz nach Wiederanpfiff ein schneller Angriff von Alberweiler über die Außenbahn und schon stand es 0:3. Damit war der Widerstand der Gastgeberinnen endgültig gebrochen. Bei sehr heißen Temperaturen fehlte einfach die notwendige Motivation gegen den Meisteraspiranten. Durch ein Eigentor in der 51. und nochmals Tamara Würstle in der 60. Min. wurde der Zwischenstand auf 0:5 geschraubt. Danach nahm Alberweiler etwas das Gas aus dem Spiel. Donzdorf bemühte sich um eine Ergebniskorrektur und wurde noch mit dem 1:5 Ehrentreffer durch Lena Scheiring belohnt.