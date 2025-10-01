Albert Deuker ist Beecks neuer Coach

Der FC Wegberg-Beeck ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Mike Schmalenberg rasch fündig geworden: Albert Deuker übernimmt und leitet am Dienstag das erste Training. Der hatte bis Sommer Ligarivale TuS Königsdorf trainiert, seither eine Pause gemacht. Er bringt einen im Kreis bestens bekannten Co-Trainer mit.

Der TuS spielt nun seit 2022 in der Mittelrheinliga, der höchsten Amateurklasse. In diesem Sommer hörte Deuker, der beim TuS zudem ein bisschen auch noch das Mädchen für alles war, aus eigenen Stücken auf. „Das Amateurfußball-Buch ist für mich jetzt erst einmal zu“, sagte er da. Am Montag hat er es dann aber wieder aufgeschlagen. Denn als Konsequenz aus dem Gespräch mit Tellers und Henßen gab Deuker sein Ja-Wort, ist Beecks neuer Trainer als Nachfolger von Beecks bisherigem Coach Mike Schmalenberg, der am späteren Sonntagabend nach dem 1:2 (ausgerechnet gegen Königsdorf) entlassen worden war.

Am Montagnachmittag packte Beecks Boss Werner Tellers seinen Sportlichen Leiter Friedel Henßen ins Auto und fuhr mit ihm nach Rommerskirchen. Das Duo war dort für ein Sondierungsgespräch mit einem Trainer verabredet, der die Mittelrheinliga bestens kennt: Albert Deuker. Der 34-Jährige hatte seit Dezember 2018 die damals in der A-Liga beheimatete Erste Mannschaft des TuS Königsdorf trainiert, fortan aus sehr wenig extrem viel gemacht: Mit bescheidenen Mitteln schaffte er quasi drei Aufstiege in Serie (die Saison 2020/2021 wurde coronabedingt ja abgebrochen).

„In den Gesprächen mit Albert wurde schnell klar, dass er ein Trainer mit klaren Strukturen und Prinzipien ist. Er hat in Königsdorf in den vergangenen Jahren einen tollen Job gemacht. Zudem kennt er sich bestens in der Mittelrheinliga aus“, erläutert Henßen. „Die Mannschaft hat ohne Zweifel individuelle Klasse. Albert Deukers Aufgabe besteht nun darin, das vorhandene große Potenzial auch vollständig aus ihr herauszukitzeln. Alle fangen dabei bei Null an, es gibt keine Erbhöfe mehr“, ergänzt Tellers. Was als eine dezente Anspielung auf entstandene Cliquenbildungen innerhalb des Teams verstanden werden kann.

„In dem Gespräch kam rasch heraus, dass wir ähnliche Ideen haben, mein Profil gut zu Beeck passen könnte. Ich bin ein Freund von klaren Ideen und Strukturen. Und in Beeck finde ich natürlich zudem herausragende Rahmenbedingungen vor: Stadion, Kabinen, Physiotherapie, Kunst- und Naturrasenplatz – und für jedes Training steht ein ganzer Platz zur Verfügung, den man nicht teilen muss: Das ist schon klasse“, sagt Deuker, zudem ein äußerst versierter Video-Analyst. Am Mittelrhein gilt Deuker, der den Trainer-A-Schein hat, als einer der besten Taktiker überhaupt.

In der jüngeren Vergangenheit hatte Deuker zudem schon mal deutlich zu verstehen gegeben, dass er kein Freund der neuen Hallenformate wie Baller League und Icon League ist. Auf die Frage, ob es bei seiner Entscheidung daher auch eine Rolle gespielt habe, dass Beeck seinen Spielern seit dieser Saison das Mitspielen bei diesen Formaten vertraglich untersagt hat, kommt eine schnelle Antwort: „Ja, das gehört zu den Dingen, die ich im Gespräch abgeklopft habe. Das ist für mich schon wichtig.“ Tellers: „Da fahren wir eben einen ganz klaren Kurs – und daran wird sich auch nichts ändern.“

Bekanntes Gesicht wird Co-Trainer

Als Co-Trainer bringt Deuker einen im Erkelenzer Land bestens bekannten Mann mit: André Lehnen. Von 2016 bis 2019 trainierte er Beecks A-Jugend, führte danach die Erste Mannschaft des SV Helpenstein in die Landesliga. Den SVH trainierte er fünf Jahre, ehe er 2024 eine Pause einlegte, in der vergangenen Saison als Interimscoach aber noch mal einsprang – nun ist er in Beeck zurück.

„Albert und ich kennen uns seit vielen Jahren. Er war damals A-Jugend-Trainer in Königsdorf – ich in gleicher Funktion in Beeck. Wir hatten uns damals super verstanden und intensiver ausgetauscht. Danach ist der Kontakt auch nicht mehr abgerissen“, erläutert Lehnen. Seinen Ausdruck fand das zum Beispiel darin, dass Lehnen in der vergangenen Saison fünf Wochen bei Deuker in Königsdorf hospitierte.

Gemeinsam leiteten sie am Dienstagabend auch schon Beecks erste Trainingseinheit in dieser Woche. Was für Lehnen aus einem speziellen Grund ein wenig kurios war: „Ich bin am Dienstag 40 Jahre alt geworden – und dann stehe ich am runden Geburtstag abends auf dem Fußballplatz“, erzählt der vierfache Familienvater schmunzelnd.

"Der beste Trainer"

Lehnen ist nach Edin Durakovic und Maurice Pluntke nun schon Beecks dritter Co-Trainer. „Wie deren Aufgaben untereinander aufgeteilt werden, steht noch nicht fest. Wir werden uns das jetzt erst mal zwei Wochen anschauen und dann eine Lösung finden“, erklärt Tellers auf entsprechende Nachfrage.

Wer auf alle Fälle in Beeck schon mal richtig happy über den neuen Trainer ist, ist Mittelfeldspieler Niklas Koppitz. Denn der spielte unter Deuker in der vergangenen Saison beim TuS, kam da auf insgesamt 24 Scorerpunkte – je zwölf Tore und Vorlagen. Dann wechselte er an den Grenzlandring. „Albert Deuker ist ein überragender Trainer, unfassbar akribisch. Für die Mittelrheinliga ist er eigentlich zu gut. Was er aus dem Konstrukt Königsdorf gemacht hat, ist einfach nur toll. Er ist eindeutig der beste Trainer, unter dem ich je trainiert habe“, schwärmt Koppitz.

Beim FC lief es für ihn bislang noch nicht so recht rund. Was nicht nur an einigen Wehwehchen lag. Denn zudem hatte Schmalenberg den 26-Jährigen zumeist nicht im Zentrum eingesetzt, sondern auf der linken Schiene. Im Zentrum fühlt sich Koppitz nach eigener Aussage aber eindeutig am wohlsten.