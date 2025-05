Albersinger: TuS Holzkirchen "ist eine große Herausforderung"

Seit Februar sind Sie Sportlicher Leiter. Für viele durchaus überraschend. Anfang Dezember vergangenen Jahres haben mich Margit Kopp (neue Abteilungsleiterin, d. Red.) und Adrian Saft (Zweiter Vorsitzender) kontaktiert und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in Holzkirchen wieder etwas zu machen. Dann kam es zu ersten guten Gesprächen, und über die Jahreswende habe ich mir das reiflich überlegt. Ich habe mich dafür entschieden, das zu machen, weil ich jetzt einmal die Aufgabe neben dem Platz übernehmen möchte, um die Mannschaft, Trainerteam und Verein in einer anderen Position zu unterstützen. Auch um mitzuhelfen, viele Dinge wieder auf einen erfolgreichen Weg zu bringen.

Sie hatten bis zum Frühjahr 2023 eine durchaus erfolgreiche Zeit als Trainer beim TuS in der Landesliga. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Es waren zwei intensive Jahre in Holzkirchen, und im Endeffekt habe ich erst einmal nichts gemacht. Ich habe zahlreiche Spiele im Amateur- und Profibereich verfolgt, mich aber auch um viele private Dinge gekümmert, die etwas auf der Strecke geblieben sind. Eigentlich wollte ich noch im Sommer 2024 wieder als Trainer arbeiten, leider ist es aber nicht so gekommen. Es gab zwar Gespräche, am Ende des Tages hat das aber nicht geklappt.



In Holzkirchen finden Sie keine einfache Situation vor. Die zweite Mannschaft befindet sich in höchster Abstiegsnot, und auch für das Bezirksliga-Team ist es eine schwierige Saison.

Ich habe gleich zu Beginn wahrgenommen, dass es eine große Herausforderung in Holzkirchen ist. Natürlich will ich bei den zahlreichen Feldern helfen, um alle Bereiche weiter zu festigen und zu verbessern. Bei der ersten Mannschaft hätte ich nicht gedacht, dass es so knapp wird, weil ich davon überzeugt bin, dass das Team die Qualität hat, um die Liga zu halten. Andererseits ist klar, dass das Jahr nach dem Abstieg immer das schwierigste ist, weil die Mannschaft erst einmal die Liga annehmen muss. Das habe ich auch auf höherem Niveau durchaus schon öfter erlebt. Es geht jetzt darum, Holzkirchen zu stabilisieren. Einerseits die Bezirksliga zu halten, die zweite Mannschaft neu aufzubauen und in der U15 bis zur U19 weiter einen guten Unterbau zu schaffen. Ich möchte mich hier mit meiner Erfahrung einbringen, aber es geht jetzt nur Schritt für Schritt. Das ist ein mittel- und langfristiger Prozess.

"Viele Holzkirchner so entwickeln, dass sie auf diesem Niveau Fußball spielen können"



Wie viel Trainer steckt bei den Spielen noch im sportlichen Leiter Joe Albersinger?

Klar ist es eine Umstellung, nur zuzuschauen, das habe ich in der Rückrunde schon festgestellt. Aber eigentlich geht es mir ganz gut dabei. Natürlich ist die Aufgabe aber eine andere als jene, wenn man Trainer ist. Ich will mit der Mannschaft und dem Trainerteam gut harmonieren. Ein Vorteil ist es auf jeden Fall, dass ich als erfahrener Trainer mich mit einem anderen Blickwinkel einbringen und auf eine andere Art unterstützen kann.



Wie ist der Kontakt zum Trainerteam?

Wir sprechen sehr regelmäßig. Es werden viele Eindrücke ausgetauscht, und es sind sehr gute und offene Gespräche.



Sie haben als eine Ihrer Hauptaufgaben die Kaderplanung angesprochen. Was muss sich am Grundkonstrukt des Bezirksliga-Teams ändern?

Ich glaube, dass in der Mannschaft in jedem Fall etwas drinsteckt und sie großes Potenzial besitzt, um sich weiterzuentwickeln. Die Kaderstruktur mit den erfahrenen Spielern und vielen ehrgeizigen jungen Spielern finde ich auch gut. Wichtig ist, dass man drei bis vier neue Spieler dazu bekommt, um das Team zu verstärken.



Was sind Ihre Ziele mit der ersten Mannschaft?

Wir möchten viele Holzkirchner so entwickeln, dass sie auf diesem Niveau Fußball spielen können. Wenn es geht, noch eine Liga höher. Die Ziele sollte man sich aber erst stecken, wenn man in der Liga angekommen ist. Man muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sich das hart erarbeiten.

(Markus Eham)