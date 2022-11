Albenweiler ll - SC Unterzeil-Reichenhofen

So., 06.11.2022, 13:00 Uhr

Durch 2 Tore in der 29. und 35. Spielminute war der 2:0 Halbzeitstand besiegelt.

Die Gastgeber stellten Ihre Aufstiegsambitionen unter Beweis und dominierten von Beginn an die Partie.

Die Frauen des Sc Unterzeils waren am vergangenen Sonntag zu Gast beim zweitplatzierten SV Alberweiler II.

Trotz zweier Wechsel beim SCU in der zweiten Halbzeit konnte das Spiel nicht mehr gedreht werden. Die Alberweilerinnen erzielten in der 58. Minute den Anschlusstreffer und besiegelten den Sieg in der 88. Mit dem Treffer zum 4:0.

Die Frauen des SC Unterzeils rutschen somit auf den 9. Tabellenplatz.

Bericht: Bettina Wägele