Albeck kann Relegation : 2:0 Sieg gegen den FC Blautal

Relegation Kreisliga A2 TSV Albeck - FC Blautal 2:0 (0:0) n.V.

Das Minimalziel Relegation, das bei Antritt von Trainer Gerd Waidelich vor ein paar Wochen ausgesprochen wurde, war erreicht, ganz egal wie dies im Endeffekt zu Stande kam.

Jetzt war die Mannschaft der Zweitplatzierte der Kreisliga B2 FC Blautal, den es zu bezwingen galt.

Mit Mannschaft und Fans ging es mit dem Bus nach Ulm auf dem Sportplatz von Schwarz-Rot Ulm. Während der Anreise und der Platzbegehung war die Anspannung förmlich zu spüren, was sich in der 1. Halbzeit auch beiderseits auf dem Platz widerspiegelte. Beide Mannschaften wollten ein nicht zu hohes Risiko eingehen und den ersten Fehler begehen, wobei der FC Blautal zu den ersten klaren Tormöglichkeiten kam. Ein strammer Schuss aus 20m hielt der glänzend aufgelegte Keeper Felix Wiedenmann. Weitere Möglichkeiten durch Standards seitens Blautal wurden vergeben, ehe der TSV Albeck durch ein aberkanntes Abseitstor und einen ersten Versuch von Lucky Onyeka so langsam ins Spiel kam.

Die Schwarz-Gelben in der 2. Halbzeit deutlich verbessert. Erst scheiterte Ewald Maier nach einer tollen Aktion am leeren Tor, danach hatten Onyeka und Hauff große Torchancen, um das mittlerweile hochverdiente 1:0 zu erzielen. Auch mehrere aussichtsreiche Freistoßpositionen konnten nicht genutzt werden. Kontersituationen des FC Blautal waren jedoch immer wieder sehr gefährlich. Auch nach der gelb-roten Karte des FC Blautal in der 77. Spielminute konnte Albeck die Entscheidung in der regulären Spielzeit nicht finden. In der 83. Minuten hatte der FC Blautal sogar die große Gelegenheit, das Spiel per Elfmeter zu entscheiden, jedoch parierte wiederholt Torhüter Felix Wiedenmann und sicherte seinem Team die Verlängerung. In den ersten 15 Minuten gab es kaum Gelegenheiten, ehe Oneyka den TSV Albeck in der 110. Minuten erlöste. Nach einem Diagonalball setzte sich Maurice Klaudrat auf außen durch und bediente Onyeka, der nur noch einschieben musste. Die Einwechslungen fruchteten, da nach schöner Kombination von Huss, Aktas und May, Maurice Klaudrat das Spiel durch das 2:0 entschied.

Der TSV Albeck verbleibt auch in der künftigen Saison in der Kreisliga A und darf sich nun in der Spielgemeinschaft mit dem SV Göttingen auf eine super spannende und herausfordernde Saison freuen.