Albbruck-Kapitän Lucas Jehle:"Zwei Jungs haben komplett durchgefeiert"

Die Fußballer des SV Albbruck sind Meister in der Kreisliga B. Der Kapitän spricht über Familienväter, offene Rechnungen und durstige Gäste-Teams.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Albbruck − Aufsteiger in die Kreisliga A. Ein Jahr nach dem Abstieg geht es für die Fußballer als Meister der Kreisliga B, Staffel III, direkt wieder eine Etage höher. Kapitän Lucas Jehle blickt zurück.
BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
"Ich hab’ kein Bock mehr, etwas zu entwickeln, ich hab’ Bock, zu gewinnen!" Das sagte unser Trainer Michael "Hägi" Hägele bei seiner Vorstellung. Denn er habe als Trainer schon so oft versucht, mit jungen Teams etwas zu entwickeln. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.