Albbruck-Kapitän Lucas Jehle:"Zwei Jungs haben komplett durchgefeiert" Fußballer des SV Albbruck sind Meister in der Kreisliga B von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Hat einen eigenen Kreisliga-A-Song: Lucas Jehle – Foto: Privat

Die Fußballer des SV Albbruck sind Meister in der Kreisliga B. Der Kapitän spricht über Familienväter, offene Rechnungen und durstige Gäste-Teams.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Albbruck − Aufsteiger in die Kreisliga A. Ein Jahr nach dem Abstieg geht es für die Fußballer als Meister der Kreisliga B, Staffel III, direkt wieder eine Etage höher. Kapitän Lucas Jehle blickt zurück.