Albania: Zehn Neuzugänge und gute Stimmung für den Ligaerhalt

Der FC Albania ist trotz der Tabellensituation guten Mutes. – Foto: Diana Litvin - Archiv

Wiesbaden. Nur neun Punkte, 13 Niederlagen aus 17 Spielen und eine desaströse Tordifferenz von minus 30 - Der FC Albania hat in der bisherigen A-Liga-Saison beste Voraussetzungen geschaffen, um über den Winter Trübsal zu blasen. Stattdessen steht der Aufsteiger nun wenige Wochen vor dem Restart mit bester Stimmung und zehn vielversprechenden Neuzugängen in den Startlöchern für die Mission Klassenerhalt.

"Die Stimmung ist bestens. Wir sind ja im Prinzip ein großer Freundeskreis. Wir zahlen den Jungs natürlich kein Geld, also kann es sowieso nur über persönliche Sympathie funktionieren. Wir haben uns alle in der fußballfreien Zeit häufig genug gesehen und jeder ist davon überzeugt, dass wir dort unten rauskommen werden", berichtet der Vorsitzende Nasurulla "Naki" Axhija.

Doch gute Stimmung reichte Albania auch bisher nicht für besonders viel Zählbares. Deshalb nutzten Axhija und sein Team die Winterpause zur Genüge zur Kaderverstärkung. "Wir mussten als Schlusslicht natürlich tätig werden. Unser Fazit aus der Hinrunde war ganz eindeutig, dass uns die Breite im Kader fehlt. Wir haben in vielen Spielen über weite Strecken gut mitgehalten oder sind sogar in Führung gegangen. Hinten raus hat uns dann immer wieder die nötige Qualität gefehlt, um die Spiele in dieser Liga zu ziehen. Dann kamen natürlich noch Verletzungen hinzu.

Durim Rashica als Top-Zugang

Deshalb wollten wir uns unbedingt breiter aufstellen", erklärt Axhija die Transfer-Zielsetzung. Das gelang angesichts zehn Neuer sehr erfolgreich. Unter den Zugängen ist unter anderem Durim Rashica, der ab sofort Verbands- und Gruppenligaerfahrung zum kriselnden A-Ligisten bringt. Rashica war bereits in der Saison 2019/20 zeitweise als Trainer bei Albania aktiv. "Wir sind sehr froh, ihn für uns gewonnen zu haben. Er kennt den Verein und auch die Jungs gut. Die Erfahrung, die er mitbringt, ist in unserer Situation genau das Richtige. Deshalb haben wir ihn auch gleich zum spielenden Co-Trainer gemacht. Er wird Mehmet Zeqiri als verlängerter Arm auf dem Feld unterstützen", erklärt Axhija.

Trotz der schwierigen sportlichen Situation zieht der Vorsitzende ein positives Fazit, der bisherigen Saison: „Wir haben bisher eine weitere Saison erlebt, in der es bei uns keine negativen Schlagzeilen gab. Wenn man überlegt, wo wir herkommen, ist das für mich das Wichtigste. Als ich hier wieder eingestiegen bin, hatten wir Jahre hinter uns, in denen wir quasi keine Saison ohne negative Zwischenfälle erlebt haben. Mich macht es sehr stolz, dass wir das hinter uns gelassen haben. Auf der jüngsten Ligasitzung wurden wir dafür gelobt. Es kommen auch immer wieder Vereine und Schiedsrichter zu uns, die uns berichten, wie ungern sie früher zum FC Albania gekommen sind und wie entspannt sie heutzutage auf unseren Sportplatz kommen. Das ist der größte Erfolg, den wir feiern können und lässt alles Sportliche im Schatten.“