Albania vs. FSV Schierstein II: Lob vom Schiri für Top-Benehmen

Beim FC Albania sieht sich der Vorsitzende Nasurulla Axhija in seinem Weg bestätigt, den Verein nicht nur sportlich, sondern auch neben dem Platz wieder in die Spur zu bringen. "Der FC Albania stand lange Zeit nicht nur für gute Sachen", weiß Axhija, der gemeinsam mit Trainer Sascha Atalay, dem Geschäftsführer Zekush Axhija, sportlicher Leiter Kujtim Ahmeti und Betreuer Musli Merovci federführend anpackt.

Bei "gut geführten, deutschen Vereinen" wie dem TuS Kemel, dem SV Neuhof oder dem FSV Bad Schwalbach hat Nasurulla Axhija wichtige Erfahrungen gesammelt. Diese will er nun als Vorsitzender auch bei Albania einbringen. Auch wenn dazu gehört, sich von Spielern, die sich nicht benehmen können, zu trennen. "Ich will die deutschen Tugenden wie Fleiß oder Pünktlichkeit mit albanischer Herzlichkeit und unserem Essen hier im Verein verbinden. Das ist ein guter Mix", sagt Axhija.

Ein Ort, der verbindet: Neu erbautes Vereinsheim stärkt Gemeinschaft

Parallel dazu scheint es Axhija und seinen Mitstreitern gelungen zu sein, den FC Albania wieder mehr als Treffpunkt der albanischen, kosovarischen und nordmazedonischen Gemeinschaft zu etablieren. "Während unserer Spiele kicken 20 Kinder hinter dem Sportplatz, die Frauen kommen, um sich auszutauschen oder beim Verkauf zu helfen und auch unsere Väter haben bei unseren Heimspielen einen Ort, an dem sie sich unterhalten und heimisch fühlen können". Da hilft auch ein kleines Vereinsheim, das der FC in Absprache mit dem Sportamt am Hartplatz am Kallebad errichtet hat. "Wir wollen hier Wurzeln schlagen", sagt Axhija.