Alban Zinsou führt Kirchheimer SC ungeschlagen in die Bayernliga

Seit dieser Saison steht der erfahrene Jugendtrainer bei Kirchheims U17 an der Seitenlinie. Er hatte schon bei seinem ersten Arbeitstag ein gutes Gefühl. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen in die Bayernliga“, blickt Zinsou im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern zurück. „Dafür haben wir viel getan.“ In der Winterpause sei das Team etwa ins Trainingslager nach Kroatien gefahren. Seine Mannschaft habe in der gesamten Saison nie nachgelassen, betont Zinsou.

Die Gründe für den Erfolg sieht der Meistercoach vor allem im stimmigen Umfeld des Kirchheimer SC. „Es ist ein gesunder Verein, in dem ein Trainer in Ruhe arbeiten kann“, schwärmt er. „Der Fokus lag von Anfang an auf dem Sportlichen.“ Zinsou weiß, wovon er spricht: Als Trainer war er unter anderem bei den Herren des damaligen Bayernligisten VfB Hallbergmoos und für die U19 von Türkgücü München tätig. Zuletzt war er ein halbes Jahr Co-Trainer beim VfR Garching. „Wenn das Umfeld stimmt, ist die Arbeit als Trainer leichter“, berichtet er.

„Die ganze Mannschaft hat die Bereitschaft gezeigt, zu arbeiten“

Das Gerüst der Meistermannschaft hat von Beginn an gestanden, erklärt Zinsou weiter. Er lobt besonders den starken Charakter, den das Team in der Saison bewiesen hat. Dazu habe der Kirchheimer SC einige „Ausnahmefußballer“ in seinen Reihen. Darunter zählt mit Sicherheit auch Ajoscha Kollmann. Der Youngster hat in dieser Saison 20 Tore erzielt, seine Kollegen Can Ritter (11 Tore) und Karl Hoffmann (9 Tore) folgen dahinter. „Die ganze Mannschaft hat die Bereitschaft gezeigt, zu arbeiten“, lobt Zinsou.