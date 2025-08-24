Alban Jashari bricht Bann

Alban Jashari, Torschützenkönig der Verbandsliga Ost mit 38 Toren in der Vorsaison, hat nach dem Aufstieg des SVE Comet Kiel in die Landesliga Schleswig seine Ladehemmung abgelegt. Im Heimspiel gegen die SV Frisia Risum-Lindholm gelang dem Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung kurz vor der Pause das 1:0.

Somit lagen eigentlich auch beste Voraussetzungen vor, um den ersten Saisonsieg am 5. Spieltag einzutüten. Doch wie schon am vorherigen Spieltag beim Aufsteiger TSV Hattstedt (2:5) gab es nach dem Seitenwechsel einen Leistungsabfall und die Niederlage.

Das Positive für die Kieler aus Abschnitt eins: bei einer Handvoll klarer Chancen insgesamt für beide Teams die 1:0-Führung. Nach einem Pass auf die linke Seite kappte Niklas Schmidt am Strafraumeck ab und hatte auch noch das Auge für den freien Mitspieler Alban Jashari, der das Zuspiel zentral aus 14 Metern links unten verwandelte.

Kampf statt Spielkultur

Ansonsten präsentierten beide Mannschaften im ersten Spielabschnitt auf einem nicht gut zu bespielenden Rasen mehr eine wilde Schlägerei denn eine gepflegte Spielkultur. „Da haben wir nicht sehr gut gespielt. Das war bescheiden. Auch ein bisschen mutlos das Ganze“, räumte Frisias Coach Uwe Petersen ein.

Sehr oft wechselte schnell der Ballbesitz und beherrschte das „Rasenumpflügen“ das Geschehen. Für die Lindholmer lag Marvin Bruhn, der sein 300. Punktspiel für Frisia Risum-Lindholm machte, kurz vor dem Rückstand (40.) eine Großchance vor. Nach einem Eckball kam der Ball im Gewühl zum Kapitän, der aus kurzer Entfernung den herausstürzenden Keeper Lukas Losch anschoss. Losch hatte aber den Winkel auch sehr gut verkürzt.

Führung für Comet – dann der Einbruch

Zwei Minuten später gab es die Tormöglichkeit für die hausherren. Und das war die Führung für die Mannschaft von Steve Frank. Was dann dessen Mannschaft nach der Kabinenansprache geritten hat, kann nicht erklärt werden. Oder vielleicht doch? Denn die unnötigen Fehler in der gesamten Defensive der SVE-Truppe, selbst nicht unter Druck, werden das Abenteuer nicht länger als eine Saison gewähren.

SVE-Defensive zu löchrig

Gegen die Elf von Chefcoach Uwe Petersen kosteten die Defensivmängel und der Abfall nach dem Seitenwechsel drei Punkte. Während Frisia mit Wiederbeginn mindestens einen Gang höher legte, blieben die Cometen weit hinter ihrem Leistungspotenzial zurück. „Zweite Halbzeit haben wir dann eine Superleistung gegeben. War eine Top-Mannschaftsleistung. Und haben uns viele Torchancen erarbeitet. Kann man früher drehen bzw. erhöhen“, analysierte Petersen.