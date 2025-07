Alarmstufe "Violett" in Burghausen und Bayreuth

Hochinteressante Testspiele stehen am Wochenende an. Wir haben eine kleine Übersicht für euch:

Die "Veilchen" aus dem Erzgebirge hatten ihr Trainingslager diese Woche im niederbayerischen Bad Gögging aufgeschlagen. Auf der Heimreise wird am Freitagnachmittag noch Halt gemacht in Bayreuth. Vergangene Woche sorgte der FCE deutschlandweit für Schlagzeilen mit dem Trip nach Nordirland zum FC Glenavon. Begleitet von mehr als 1.000 Fans holten die beiden Klubs ein "Europapokalspiel" nach, das vor 65 Jahren aufgrund des Kalten Kriegs nicht stattfinden konnte. Für die reisefreudigen Fans aus Aue ist im Vergleich zum Trip nach Nordirland die Reise nach Bayreuth gerade zu ein Katzensprung, weshalb durchaus einige violette Anhänger in die Wagnerstadt reisen dürften.

Härtetest für die Kickers in Ilshofen: Die "Rothosen", die bislang eine vielversprechende Vorbereitung absolvieren, bekommen es mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Die Saarländer haben den Aufstieg in die 2. Liga vor wenigen Wochen knapp verpasst und scheiterten in der Relegation an Eintracht Braunschweig.

Heute, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn SpVgg Unterhaching Haching 16:00



Nach dem Trainingslager in Schlanders in Südtirol steht für die Hachinger an diesem Wochenende ein Testspieldoppelpack auf dem Programm. Am Freitag gastiert die Elf von Coach Sven Bender beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg. Eine Standortbestimmung für die stark umgekrempelten Vorstädter: Wie weit sind die Hachinger schon zwei Wochen vor dem Saisonstart in Vilzing? Am morgigen Samstag tritt dann die SpVgg zum Freundschaftsspiel beim Bayernligisten TSV Landsberg an. Samstag



Alles Austria heißt es an diesem Wochenende für den SV Wacker! Bereits am Freitagabend testet Burghausen in Utzenaich gegen die Oberösterreicher von Union Gurten. Tags darauf findet in der Wacker-Arena die offizielle Saisoneröffnung statt. Um 10:30 Uhr geht`s los mit einem Weißwurst-Frühschoppen, um 11 Uhr wird die Mannschaft vorgestellt. Um 13 Uhr steht dann das Testspiel gegen den SV Austria Salzburg auf dem Programm. Der Kultklub mit nach wie vor massiver Fanbase ist gerade in die zweiten österreichische Liga aufgestiegen. Eine Menge violetter Anhänger werden daher den Weg ins nur rund 50 Kilometer entfernte Burghausen antreten.