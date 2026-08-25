Alarm in Heimstetten: SV kassiert zu viele Gegentore

Der SV Heimstetten, hier im Spiel gegen Schalding, trifft auf Pfaffenhofen. – Foto: Simon Eiler/FuPa

„Das ist extrem bitter – für ihn persönlich, aber auch für uns“, sagt seine Trainerin Sarah Romert vor dem Auftritt des SVH am Dienstag um 18.15 Uhr beim FSV Pfaffenhofen. Schließlich ist Cavadias einer jener Leistungsträger, den Heimstetten nur schwer bis gar nicht ersetzen kann. Denn ohne den Verteidiger, der in seiner Zeit beim FC Ingolstadt auf sechs Zweitligaeinsätze kam, wirkt die SVH-Abwehr bisweilen so wacklig wie Jenga-Turm, dem ein tragender Baustein herausgezogen wurde.

Fabian Cavadias ist aktuell der Pechvogel beim SV Heimstetten. Aufgrund einer Muskelverletzung musste der Abwehrchef Ende Juli gegen Geretsried ausgewechselt werden. Und gerade, als der 24-Jährige vor dem jüngsten Bayernligaspiel gegen Hankofen-Hailing sein Comeback plante, zog er sich im Abschlusstraining erneut eine Blessur zu.

„Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, weil man die Entwicklung der Mannschaft sieht“, sagt Sarah Romert. „Aber wir haben noch ein großes Thema, und das sind unsere Fehler, die zu zu vielen Gegentoren führen.“ Tatsächlich hat der SVH in sechs Spielen elf Treffer kassiert – zuletzt waren es ganze vier bei der 0:4-Heimpleite gegen Hankofen-Hailing.

So viel Durchlässigkeit in der Deckung ist wiederum der Hauptgrund, weshalb der Club aktuell auf einem Abstiegsrelegationsplatz liegt. „Das ist nicht die Tabellenregion, in der wir uns aufhalten wollen“, räumt die Trainerin ein, die als Saisonziel eigentlich „oben mitspielen“ ausgegeben hat. Um sich aus dem Tabellenkeller zu verabschieden müsse ihr Team nun schleunigst punkten, fordert Romert – am besten schon in Pfaffenhofen.

Allerdings wartet dort ein Liganeuling auf den SVH, der die Aufstiegseuphorie offenbar mitnehmen konnte. So hat der FSV, der 2023 noch in der Bezirksliga spielte, bislang 13 Punkte aus sechs Partien geholt und liegt damit auf Tabellenrang vier. Zuletzt gewann das Team mit 3:2 in Geretsried – und das auch ohne ein Tor von Maurice Untersänger, dem mit fünf Saisontreffern aktuell zweitbesten Goalgetter der Bayernliga Süd.

Auf den 28-Jährigen wird die SVH-Abwehr also ein besonderes Augenmerk legen müssen. Außen vor ist dabei nicht nur Fabian Cavadias, der nach seiner neuerlichen Verletzung nun erst mal „behutsam aufgebaut werden soll“, sagt Sarah Romert. Sondern der Trainerin fehlen in Quentin Kehl und Ikenna Ezeala auch noch zwei weitere verletzte Verteidiger. Wieder mit dabei sind dagegen Vitus Vochatzer und Luka Arslan, die beide zuletzt gegen Hankofen-Hailing ihr Comeback feierten und erstmals in dieser Saison auf dem Rasen standen.