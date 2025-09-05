Alarm bei der TuS: »Den Bock schnellstmöglich umstoßen«

"Das war ein unterirdischer Aufritt. Da brauchen wir nichts schönreden", sagt TuS-Fußballchef Josef Burmberger. Die Misere hat natürlich Gründe und Ursachen. "Es fehlen uns enorm wichtige Spieler. Stefan Linhart hat es zum Beginn der Saison am Syndesmoseband erwischt. Gegen Falkenberg konnte er nach sechswöchiger Verletzungspause erstmals wieder auflaufen. Unser Kapitän Max Grabow hat sich zum wiederholten Male am Knie verletzt. Eine endgültige Diagnose steht noch aus, aber es sieht nicht gut aus. Mit Julian Huber und Simon Stehr sind weitere wichtige Spieler verletzt. Hinzu kommt, dass unser nach wie vor sportlich nicht zu ersetzende Routinier Christoph Drobner mittlerweile in Wien arbeitet und deshalb nur mehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Xaver Birkeneder ist noch längere Zeit im Ausland. Auch Enrique Freier konnte erst drei Spiele machen. Das summiert sich alles und deshalb fehlen in allen Bereichen einige Prozent. Das Resultat sieht man in unserer absolut nicht zufriedenstellenden Zwischenbilanz", informiert Burmberger.







Richtungsweisend sind die beiden kommenden Partien. Am Samstag geht es zum personell ebenfalls etwas gebeutelten Neuling SpVgg Plattling, ehe kommende Woche der aktuell in der Tabelle noch schlechter dastehende TV Geisenhausen an der Rennbahn aufkreuzt. "In diesen beiden Begegnungen müssen Punkte her. Wir müssen den Bock schnellstmöglich umstoßen, ansonsten verlieren wir den Anschluss zum rettenden Ufer", weiß Burmberger, der aber an seine Jungs glaubt: "Trotz aller Probleme haben wir die Qualität, um in der Bezirksliga Spiele zu gewinnen. Es sind in solchen Situationen gern zitierte Floskeln, aber wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis, dann wird vieles wieder einfacher von der Hand gehen. Das müssen wir vielleicht auch mal erzwingen und dreckig gewinnen." Eine Trainerdiskussion gibt es beim Ex-Landesligisten trotz der bescheidenen Lage keinesfalls. "Mäx und Robert leisten hervorragende Arbeit und wir werden das Schiff gemeinsam wieder auf Kurs bringen", betont Burmberger.