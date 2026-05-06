Alarm bei der Ersten, Jubelstimmung bei der Dritten Rhede 3 kurz vor Meisterschaft von Gerry Grave · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser

Die dritte Mannschaft des SuS Rhede steht kurz vor der Meisterschaft der 3. Kreisklasse Emsland-Nord. Gestern Abend gewann man mit 3:0 gegen die SG Wippingen/Renkenberge 2 in Neurhede, direkt an der niederländischen Grenze.

Nach einem ordentlichen Start der Gäste, die sich im Mittelfeld der Tabelle befinden, bauten die Gastgeber ihre Führung schnell auf 2:0 aus. Zunächst durch Daniel Assies, und nach einigen hochkarätigen Chancen für die Rheder Mannschaft erhöhte der fast 40-jährige Christian Santen auf 2:0.

Er ist noch lange nicht am Ende seiner Kräfte. Tatsächlich ist er sogar der Toptorschütze dieser Klasse. Auch in der zweiten Halbzeit begannen die Gäste recht ordentlich, konnten aber nicht verhindern, dass Tobias Prünie nach einer Stunde die Partie entschied.