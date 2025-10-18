Alaiz hilft dem DSC 99 mit seinen Qualitäten enorm. – Foto: Spielerprofil

Alaiz kehrt in Bestform zu Sparta Bilk zurück Das nennt man gutes Timing. Rechtzeitig zum Wiedersehen mit der alten Liebe nähert sich Ayoub Alaiz im Trikot des DSC 99 Düsseldorf seiner Bestform.

Der im Sommer von der DJK Sparta Bik an die Windscheidstraße gewechselte Fußballer brauchte nach abgelaufener Sperre zu Saisonbeginn ein wenig, um sich in neuem Umfeld zurechtzufinden, drückt dem Spiel des DSC aber nun mehr und mehr seinen Stempel auf. Im Kreispokal-Achtelfinale gegen den MSV Düsseldorf war Alaiz am Mittwoch mit zwei Toren sogar der entscheidende Mann. „Ich fühle mich von Woche zu Woche besser“, betont der 32-jährige, der eine kurze Zeit lang brauchte, um vom Vorbereitungs- in den Wettkampfmodus zu schalten.

"Mir gefällt, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat" Der Wettkampf, der am Sonntag auf ihn und seine Teamkollegen wartet, ist für Alaiz freilich ein besonderer. Es geht zum Ex-Klub Sparta Bilk. „Das war mein erster Klub nach meinem Umzug nach Düsseldorf. Ich habe vier Jahre dort gespielt. In der Zeit sind Freundschaften entstanden“, sagt der feine Techniker. Auch wenn er die Zeit an der Fährstraße nicht missen möchte und theoretisch immer noch mit dem Fahrrad vom Wohnort Hamm zum dortigen Sportplatz fahren könnte, entschied sich Alaiz im Sommer zu einer Luftveränderung. „Das war überhaupt keine Entscheidung gegen Sparta. Ich wollte persönlich einfach noch einmal einen neuen Reiz setzen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des DSC verliefen gut. Mir gefällt, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat“, erklärt der Offensivmann, was ihn zu dem im Kreis viel beachteten Wechsel gemeinsam mit Kumpel Florian Gnida bewog.

Morgen, 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk DSC 99 Düsseldorf DSC 99 15:00 PUSH Beim DSC schätzt man sich glücklich, einen der herausragenden Individualisten der Liga nun in den eigenen Reihen zu wissen. Das ein Kicker seines Kalibers in der Jugend nie ein Nachwuchsleistungszentrum eines Profiklubs von innen gesehen hat, verwundert ebenso wie die Tatsache, dass Alaiz mit seinen Möglichkeiten seit einigen Jahren nur noch in der Bezirksliga unterwegs ist. „Ich habe vor meiner Zeit in Düsseldorf in Westfalen bis auf mein erstes Seniorenjahr immer rauf Landes- oder Westfalenliganiveau gespielt“, blickt der Mann mit der Rückennummer zehn zurück. Doch die Ligazugehörigkeit ist dem in der Stahlbranche tätigen Vertriebler mittlerweile nicht mehr wichtig. Der Spaß an Training und Spiel in einem guten Umfeld stehen führ ihn stattdessen im Vordergrund.