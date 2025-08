Alain Palgen: „ich war der kleine Bube aus Hobscheid“

Mit knapp 20 Jahren bin ich damals von Hobscheid zu Spora Luxemburg gewechselt. 1980 war das noch eine ganz andere Mentalität zwischen Dorf und Stadt als heute. Ich kam zum Verein, der die „Coupe de Luxembourg“ mit einer ganzen Reihe junger Eigengewächse gewonnen hatte. Es war ein eingeschworener Haufen. Das erste Spiel, das ich komplett absolvierte war die Partie in Prag. Damals galt man noch drei Jahre als transferierter Spieler und wir hatten elf davon, d.h. in der Meisterschaft bekam ich nicht viel zu spielen.

Prag war wie ein Traum, man wusste nachher nicht, ob es wirklich passiert war. Ich war der kleine Bube aus Hobscheid, der in Prag im Europapokal spielte. Wir hatten zwar 6:0 verloren, doch laut der Presse von damals hatte ich wohl ein einigermaßen gutes Spiel bestritten. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich am Flughafen abholte und ich wollte sofort von ihm wissen, ob nichts Besonderes von mir in der Zeitung stand. Er meinte, wir hätten 6:0 verloren, was sollte man da noch schreiben? Aber es war eine tolle Spora-Mannschaft damals.

Wie lange warst du bei Spora?

Fünf Jahre.

Und danach?

1985 sagte Sylvain Teitgen, der damals Trainer in Hobscheid war, zu, beim Club zu bleiben. Jeunesse bekam im gleichen Sommer im Europapokal Juventus als Gegner zugelost und war auf der Suche nach einem diplomierten Trainer und Teitgen wechselte in letzter Sekunde an die „Grenz“. Der damalige CSH-Präsident Camille Stockreiser und das Hobscheider Urgestein Leo Robert holten mich dann als Trainer zurück in meinen Heimatverein. Ich war erst 25 Jahre alt und mir nicht sicher, ob ich nicht zu jung für diese Aufgabe sei. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft und im Nachhinein war es die beste Entscheidung meines Lebens. Es war ein Traum.

Wenn andere Trainer mit von Problemen berichteten, dann waren das Sachen, von denen ich in Hobscheid nie gehört hatte. Wenn wir Probleme hatten, sagte der Kapitän Claude „Gog“ Decker, er habe einen Kasten Bier gekauft. Nach zehn Minuten hatten wir das Bier getrunken und das Problem gelöst. Das war Fußballromantik pur mit dem kleinen Kader! Carlo Fiedler von Spora, der mich auch als Sechser nach Ettelbrück und Koerich begleitete, und Roger Vallenthini von US Düdelingen kamen zu uns und wir stiegen in die Ehrenpromotion auf.

Dennoch bist du später nach Ettelbrück gewechselt. Wie kam es dazu?

Ich hatte großes Glück, dass wir in den Play-Offs binnen zwei Jahren jedes Spiel gegen Etzella gewannen, die über ein Topteam verfügte. Ich glaube, es war Paul Holtz, der Onkel von Luc Holtz, der meinte, ich sei ein guter Spielertrainer für die Ettelbrücker Mannschaft. Mit knapp 30 Jahren wechselte ich dann in dieser Funktion zur Etzella. Im zweiten Jahr sind wir mit einem Noname-Team in die Nationaldivision aufgestiegen.

Dan Fellens war Kapitän, Patrick Schmidt, der mit mir aus Hobscheid gekommen war, war ebenfalls dabei. Nach einem 1:11-Debakel bei Union hatten wir entschieden, dass es keinen Sinn mehr ergab, weiterzumachen. Ich ließ mich von Nico Espen überreden, wieder zurück nach Hobscheid zu kommen, das war 1993. Leider hatte der Verein in Bezug auf Aufwandsentschädigungen der Spieler andere Ansichten als ich und ich hörte schon während der Saison auf und entschied mich für einen Wechsel nach Koerich, wo für mich wieder eine heile Fußballwelt herrschte.

Wie sah deine Zeit danach aus?

Ich war sechs Jahre als Spielertrainer in Koerich. Mit 40 Jahren und unserem dritten Kind meinte meine Frau, es würde jetzt reichen. Ich wechselte dann als Spieler nach Strassen in die 1.Division. Damals verwaltete Romain Huberty, einstiger Torwart von Fola Esch, den Verein dort. In der Winterpause machte er mit das Angebot, die Mannschaft zu übernehmen. Da war ich dann wieder anderthalb Jahre Spielertrainer und spielte mit 42 Jahren in der 1.Division. Da ich mich beruflich als Partner in einer neuen Firma verpflichtete, musste ich den Fußball zurückschrauben. Dann rief Nico Espen wieder an, als es in Hobscheid schwierig war. Das war 2004. Ich kehrte zurück, da es einfach mein Verein ist.

Freunde wie Torwart Jeff Kohnen und Paul Espen unterstützten mich. Ein paar von der alten Garde wie Enver Kelmendi, Carlo Heirens und Patrick Schmidt fingen wieder an und ließen mich und den Verein nicht im Stich. Das werde ich ihnen nie vergessen. Im zweiten Jahr kam dann Carlo Weis. Es folgten Laurent Deville und Mike Hopp, dem Sohn meines Lieblingstrainer John Hopp. Das war super! Ich war mittlerweile 45 Jahre alt und fühlte mich wie 35. Wir saßen nach den Spielen da und erzählten von Spielen, die zwanzig oder dreißig Jahre zurücklagen. Ken Stockreiser, der heute noch mein Lieblingsspieler ist, war damals schon dabei.

War das noch vor der Fusion?

Danach kam dann die Fusion und in dieser wollte ich keine Funktion mehr übernehmen. Doch Camille Stockreiser überredete mich Carlo Weis als Spielertrainer zu unterstützen. Die Fusion musste kommen, daran gab es keinen Zweifel. Nach dem ersten Jahr, als Carlo Weis nach Petingen gewechselt war, fragte mich der Vorstand, ob ich nicht einen Nachfolger für ihn finden könne. Ich schlug Dan Fellens, der einst mein Kapitän in Ettelbrück war, vor.

Er ist ein mehr als korrekter Mensch und ein großer Fußballfachmann. Es gelang mir, ihn zu überreden, für zwei Jahre als Trainer zu kommen. Wir verloren aber leider das Barrage-Spiel gegen Hostert im Union-Stadion, sonst wären wir in die Ehrenpromotion aufgestiegen. Leider sollt es nicht sein und ich beschloss, eine Pause einzulegen. Ich schaute mir Koerich an und dann fragten mich der Präsident und Luc Roj, ob ich dort nicht mit anpacken könne. Da war ich dann wieder Trainer in Koerich.

Du bist ein guter Mensch und hilfst gerne aus, wenn ich das richtig interpretiere.

(Lachen)

Ich würde es umgekehrt sehen: ich bin ein Egoist und spiele sehr gerne Fußball. Wenn ich die Wahl hatte zwischen einem Verein, der mich nur als Trainer wollte, und einem, bei dem ich in der 2.Mannschaft spielen konnte, dann spielte ich wie z.B. in Koerich lieber bei der 2.Mannschaft.

Du stehst gerne auf dem Platz.

Ja, ich bin gerne auf dem Spielfeld. Ich kann nicht behaupten, dass ich ein guter Trainer war. Ich denke aber, dass ich ein guter Spieler war. Ich habe auch immer ziemlich gesund gelebt. Mit 45 Jahren spielte ich ja noch mit Topspielern wie Kelmendi und Weis jede Partie über 90 Minuten, ohne Schmerzen zu haben. Erhielt ich ein Angebot für einen reinen Trainerposten, dann interessierte mich das weniger.

Wie gesagt, ich spielte dann lieber Freitagsabends mit der 2.Mannschaft, ohne trainieren zu müssen. Das arrangierte mich auch in der Familie. Seit dem Alter von 25 Jahren und bis über die 45 hinaus war ich Spielertrainer. Da steckt man in einem Automatismus. Manche finden die Rolle des Spielertrainers kompliziert, da sie meinen, man müsste stets der Beste sein. Ich empfand das nie so. Doch wenn man den Spielern alles gut erklärt, dann akzeptieren sie es auch.

War es in dieser Hinsicht nicht eventuell sogar ein Vorteil, wenn du mit deiner Erfahrung in einem Team einer jüngeren Generation mitspieltest?

Genau! In Ettelbrück war es sicherlich ein Vorteil. Später spürte ich dann aber die körperliche Belastung. Als wir mit Koerich Mitte der Neunziger von der 2. in die 1.Division aufstiegen, hatten wir ein Jahr lang kein Spiel verloren. Wir stehen heute noch alle in einem guten Kontakt zueinander, z.B. mit den Gebrüdern Roj, was einfach toll ist. Vielleicht mit Ausnahme von meinem kleinen Abstecher nach Monnerich, wo es von beiden Seiten einfach nicht passte, war ich von jedem Verein begeistert.

Koerich ging dann während der Covid-Pandemie neue Wege und suchte sich einen neuen Trainer. Ich schlug Nico Espen vor, meine Lizenz wieder in Hobscheid bei der Alliance Äischdall zu beantragen, weil ich einfach wieder spielen wollte. Das passte gut, da ich dann auch das Trainergespann der 1.Mannschaft unterstützen konnte.

Unser Ziel war es, einen roten Faden in das Spielsystem zu bekommen. Deswegen wollte ich mindestens einmal in der Woche beim Training dabei sein, was den Vorteil hatte, dass ich dann mit meinem Sohn auf dem Platz Fußball spielen konnte. Der erwähnte rote Faden, das Tempo beim Passen und das schnell Spiel nach vorne usw., wollten wir nach und nach auch in die Jugendausbildung bekommen.

Ihr wolltet einen Übergang des Systems vom Jugendbereich zu den Erwachsenen.

Ab den Vierzehnjährigen hätte man nach einem bestimmten System trainiert. Ich muss aber sagen, das mir die Energie und der Willen fehlte, manchen wehzutun, um eine Idee durchzusetzen. Mit mittlerweile 64 Jahren ist mir der Fußball das nicht mehr wert.

Da schlagen wir gleich die Brücke in die moderne Zeit, in der manche Menschen sich sofort vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn man eine Entscheidung trifft, mit der sie nicht einverstanden sind.

So etwas wollte ich mir einfach nicht mehr antun. Ich sagte mir dann, dass es reicht. Zudem rücken im Verein viele jüngere Personen nach, die das übernehmen sollen. Ich war hin und weg vom letzten Spiel in der Relegation, das wir in Ell gegen Harlingen gewonnen hatten. Luca (d.Red.: Alain Palgens Sohn) bereitete alle vier Tore vor und Alex Freymann, der neben meinen Eltern aufgewachsen war, schoss zwei Tore. „Stocki“ (d.Red. Ken Stockreiser) lieferte noch einmal ein riesiges Spiel ab. Nach dieser Partie sagte ich mir, Alain, du hast alles richtig gemacht. Ich fuhr nach hause und dachte, was habe ich ein Glück gehabt – und dabei ging es „nur“ um ein Spiel, um in der 1.Division zu bleiben.

Du hast gesehen, dass dein Einsatz etwas bewirkt hat. Da kann man ja dann auch stolz darauf sein.

Ja, aber es war einfach alles zusammen und jetzt bin ich ganz entspannt. Und wenn man sieht, was im Luxemburger Fußball läuft, dann bin ich zu sehr der Romantiker, um das gut zu finden.