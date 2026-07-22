Alain Karim: „Klassenerhalt und Spieler entwickeln“

Nach seiner letzten Station bei der U19 des FC Energie Cottbus hat sich Alain Karim sehr gut in seiner neuen Umgebung eingelebt. Die Begeisterung für den neuen Wohnort an der Ostseeküste ist ihm deutlich anzumerken. „Es ist schön hier oben. Eine sehr idyllische, saubere, schöne und vor allem ruhige Stadt mit guter Infrastruktur und kurzen Wegen. Es ist eine absolute Lebensqualität, hier zu leben“, sagt Alain Karim gegenüber FuPa.

Positive Erkenntnisse in der Vorbereitung

Mit dem Verlauf der Vorbereitung und der bisherigen Testspiele zeigt sich der neue Coach zufrieden, denn das Team hat sportlich und charakterlich schnell zusammengefunden. „Wir haben viele positive Erkenntnisse gewonnen – sowohl sportlich als auch menschlich ist die Truppe in der Kürze der Zeit enorm zusammengewachsen“, lobt der 39-Jährige spürbar stolz. Doch es gibt auch noch klaren Verbesserungsbedarf vor dem Start. „Wenn man einen Punkt gezielt thematisieren muss, ist es aktuell noch die Chancenverwertung, an der wir noch ordentlich zu arbeiten haben“, analysiert der Trainer.

Viel Potenzial und offene Personalfragen

Der neue Trainer ist von den Stärken seiner Mannschaft überzeugt: „Ich denke, dass die Mannschaft trotz des jungen Altersschnitts sehr viel Potenzial mitbringt und die Unbekümmertheit ein positives Element darstellen wird.“ Was weitere Transfers in der laufenden Phase angeht, gibt sich der Coach abwartend. „Wir werden erst einmal abwarten, wie wir in die Serie starten, um zu sehen, ob und wo noch Bedarf besteht. Ganz ausgeschlossen ist es nicht.“ Zugleich deuten sich möglicherweise noch Abgänge an: „Das eine hat natürlich auch ein Stück weit mit dem anderen zu tun. Die Kaderbreite muss in einem gesunden Gleichgewicht bleiben – es müssten ein oder zwei Spieler gehen, bevor man entsprechend nachlegt.“

Klassenerhalt als klares Ziel

Die sportlichen Ziele sind nach dem Umbruch unmissverständlich und realistisch definiert. „Klassenerhalt und Spieler entwickeln. Nach einer Saison wie der letztjährigen und der Tatsache, dass wir budgettechnisch einfach abgespeckt haben und insgesamt deutlich unerfahrener sind als in der Vergangenheit, kann es nur um den Klassenerhalt gehen“, stellt er klar.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Als Meisterschaftsfavoriten sieht Alain Karim den Halleschen FC. Am Sonntag, 26. Juli, steht um 14 Uhr das erste Spiel der Saison zu Hause gegen genau diesen Konkurrenten an. Die Erwartungen für dieses schwere Auftaktduell fasst er pragmatisch zusammen: „Wir erwarten einen sehr dominanten Gegner. Vor heimischer Kulisse wäre ein Punkt ein zufriedenstellendes Ergebnis.“