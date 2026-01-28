ALAD hat Tätigkeitsbericht 2025 veröffentlicht

Symbolbild – Foto: Charlee Bradbury / Unsplash

Am Montag veröffentlichte die luxemburgische Antidopingagentur ALAD ihren Bericht des vergangenen Jahres. Es wird der letzte sein, der unter diesem Namen erschien. Künftig heißt die Agentur nämlich ALIS und deckt auch noch andere Tätigkeitsfelder als nur das des Antidopings ab.

„Durch die bevorstehende Umwandlung in die Luxemburger Agentur für Integrität im Sport (ALIS) werden Themen wie zwischenmenschliche Gewalt im Sport und die Manipulation von Wettkämpfen direkt in ihre Aufgaben integriert. Dies führt dazu, dass die Agentur einen umfassenderen Ansatz im Kampf für Integrität im Sport verfolgt“ heißt es im Pressetext der ALAD. Man setzt auf Bildung, um sauberen Sport zu fördern und darauf, die richtigen Reflexe zu stärken.

Bei sechzehn Sportverbänden und dreizehn Vereinen aus unterschiedlichen Sportarten sowie u.a. für die Athleten der Elitesportabteilung der Armee hielt man Präsentationen zur Sensibilisierung ab. Eine Reihe an Workshops wurde mit dem gleichen Zweck zusammen mit dem „Sportlycée“ und der Olympiateilnehmerin Vero Hoffmann organisiert. Man zeigte starke öffentliche Präsenz und auch Trainer wurden über eine Partnerschaft mit dem INAPS auf ihre Rolle bei der Vorbeugung von riskantem Verhalten geschult.