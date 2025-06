– Foto: Daniel Stiller

Alach siegt im Pokal gegen Frohndorf Verlinkte Inhalte Kreispokal EF-Söm 23/24

Ungeahnt der Personalprobleme der Frohndorfer zog sich Alach mit dem Anstoß gleich zurück. Trotz allem nahmen die Gäste dies gern an und spielten gefällig auf. Zwei gute Chancen blieben dabei ungenutzt. Erst dann nahmen auch die Hausherren mehr am Spiel teil und prüften Götze mit einem Freistoß. Mitte der ersten Hälfte lief es dann gegen Frohndorf. Zunächst reichte eine Götze-Parade nicht - der Ball lag im Nachschuss drin. Als direkte Folge dessen musste der bis dahin starke Ken Hofmann verletzt vom Feld, sodass Frohndorf hinten umbauen musste. Dies klappte aber nicht auf die Schnelle. Individuelle Fehler und Stellungsfehler ermöglichten Alach in kurzer Zeit das 3:0 (25.-34. Minute). Ergebnismäßig war das schon die Entscheidung, doch die Gäste wussten, dass hier noch was drin ist, was auch die Spielanlage zeigte. Man musste nur vorn zwingender werden.



Mit dem Seitenwechsel hatte die Eichhorn-Elf aber Glück. Immer wieder tauchten die Hausherren in der Offenvive auf. Deren Unvermögen und ein starker Christian Götze verhinderten weitere Gegentore. Frohndorf fing sich dann aber langsam wieder und Joker Matthias Reikowski vollendete einen schönen Spielzug zum 3:1. Nun wurde es nochmal eng und Alach erhöhte in den Zweikämpfen die "Schlagzahl". Frohndorf war bemüht und ein vermeindliches Abseitstor hätte nochmal komplett Spannung rein gebracht, doch es sollte nicht sein.

Den Torchancen nach ging Alach als klar verdienter Sieger vom Platz. Rein fußballerisch zeigten die mit Notelf angereisten Gäste aber sicher mehr. Die Hausherren waren am Ende sichtlich froh über den vielleicht unerwarteten Erfolg und feierten den Sieg wie ein Finaleinzug.