Alaa Eldin Atalla – Foto: Achim Keller

Alaa Eldin Atalla, SV Eschbach: "Jede Woche interessante Duelle" Der SV Eschbach spielt nach acht Jahren wieder in der Fußball-Kreisliga A. Der Spieltagtipp mit Trainer Alaa Eldin Atalla.

Nach acht Jahren im Unterhaus ist der SV Eschbach in die Kreisliga A zurückgekehrt. Hier versucht der Verein mit einem – nur scheinbar – neuen Trainer durchzustarten. Tatsächlich hat "Bully" Alaa Eldin Atalla den SV vor einigen Jahren schon einmal trainiert. Über den Reiz der neuen Aufgabe spricht der 38-Jährige im fupa-Kreisligatipp.

BZ: Herr Atalla, Sie haben zur neuen Saison den SV Eschbach übernommen. Wie war Ihr Eindruck von der Mannschaft? Ich habe eine völlig intakte Mannschaft übernommen, da muss man Lothar Lehmann, der in seinem vierten Jahr mit dem Team aufgestiegen ist, ein Kompliment aussprechen. Die Mannschaft hat ein gutes Kreisliga-A-Niveau und eine schöne Ausgewogenheit zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Mein Eindruck war sehr gut.