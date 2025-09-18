Alaa Eldin Atalla, SV Eschbach: "Jede Woche interessante Duelle"

Nach acht Jahren im Unterhaus ist der SV Eschbach in die Kreisliga A zurückgekehrt. Hier versucht der Verein mit einem – nur scheinbar – neuen Trainer durchzustarten. Tatsächlich hat "Bully" Alaa Eldin Atalla den SV vor einigen Jahren schon einmal trainiert. Über den Reiz der neuen Aufgabe spricht der 38-Jährige im fupa-Kreisligatipp.
BZ: Herr Atalla, Sie haben zur neuen Saison den SV Eschbach übernommen. Wie war Ihr Eindruck von der Mannschaft?
Ich habe eine völlig intakte Mannschaft übernommen, da muss man Lothar Lehmann, der in seinem vierten Jahr mit dem Team aufgestiegen ist, ein Kompliment aussprechen. Die Mannschaft hat ein gutes Kreisliga-A-Niveau und eine schöne Ausgewogenheit zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Mein Eindruck war sehr gut.
BZ: Was ist das Reizvolle an Ihrer neuen Aufgabe?
Eschbach spielt nach acht Jahren wieder in der Kreisliga A. Ich kenne noch den Kader von damals, Eschbach hat zweimal die Relegation zur Bezirksliga gespielt. Reizvoll ist für mich, dass nun eine ganz neue Generation an den Start geht. Auch die Liga ist für mich reizvoll – ich wohne in Laufenburg quasi mittendrin. Das ist es natürlich nicht, was die Liga auszeichnet, sondern dass es jede Woche interessante Duelle gibt. Es zeichnet sich bereits ab, dass es eine sehr ausgeglichene Liga ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.