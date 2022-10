Al-Jajeh schmeißt beim FC Affing hin Trainer des Bezirksligisten zieht Konsequenzen aus der Negativserie +++ Sein Kollege Jorsch macht alleine weiter

Gerade einmal zwei Punkte hat der FC Affing in zehn Spielen in dieser Saison in der Bezirksliga Nord gesammelt. Das rettende Ufer liegt schon früh in weiter Ferne. Das hat nun Konsequenzen. Marc-Abdu Al-Jajeh ist nicht mehr Trainer des FCA.