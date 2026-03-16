 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Al Ghaddioui, Potnar und Kesim treffen: Angreifer setzen Zeichen

Regionalliga West: Der SC Fortuna Köln, RW Oberhausen und FC Schalke 04 II feiern wichtige Siege im Aufstiegsrennen. Hamadi Al Ghaddioui, Timur Kesim und Bojan Potnar treffen entscheidend und prägen den 26. Spieltag für die Top-Teams.

von André Nückel · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Hamadi Al Ghaddioui (l.), Bojan Potnar und Timur Kesim jubeln.
Hamadi Al Ghaddioui (l.), Bojan Potnar und Timur Kesim jubeln. – Foto: Martin Scherag, S04, Herbert B

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In der Regionalliga West spitzt sich das Rennen an der Tabellenspitze weiter zu. Am 26. Spieltag setzten gleich mehrere Teams aus dem oberen Drittel wichtige Ausrufezeichen. Besonders drei Spieler standen dabei im Fokus: Hamadi Al Ghaddioui vom Tabellenführer SC Fortuna Köln, Timur Kesim von Verfolger RW Oberhausen sowie Bojan Potnar von FC Schalke 04 II. Ihre Treffer hatten unmittelbaren Einfluss auf die aktuelle Tabellenkonstellation.

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Al Ghaddioui bringt Fortuna auf Kurs

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
2
Abpfiff

Tabellenführer SC Fortuna Köln erledigte seine Pflichtaufgabe bei der SSVg Velbert souverän. Beim 2:0-Auswärtssieg erzielte Hamadi Al Ghaddioui kurz vor der Pause das wichtige 1:0 (39.). In einer Partie, in der die Kölner die Spielkontrolle hatten, sorgte der Treffer für die nötige Sicherheit.

Velbert, das im Tabellenkeller steckt, versuchte nach dem Rückstand zwar dagegenzuhalten, doch Fortuna blieb abgeklärt und legte im zweiten Durchgang durch Nico Thier das 2:0 nach. Für die Mannschaft von Trainer Matthias Mink war es ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf um den Meistertitel. Hamadi Al Ghaddioui zeigt selbst mit 35 Jahren noch, wie wichtig er sein kann. Schließlich spielte er nicht umsonst in der Bundesliga für den VfB Stuttgart.

>>> Das ist Hamadi Al Ghaddioui

Kesim trifft im perfekten Moment

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1
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Abpfiff

Auch RW Oberhausen kam mit einem Dreier davon. Beim 2:1-Auswärtssieg bei 1. FC Köln II avancierte Timur Kesim zum entscheidenden Mann. Nachdem Luca Schlax die Gäste gegen seinen Ex-Klub früh in Führung gebracht hatte und Max Lippert schnell ausgleichen konnte, traf Kesim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1.

Der Treffer kurz vor dem Pausenpfiff erwies sich als spielentscheidend. Oberhausen verteidigte den Vorsprung im zweiten Durchgang und bleibt damit erster Verfolger der Fortuna. Der 22-jährige kommt Kesim nach seiner Rückkehr von Hertha BSC bei RWO immer besser zur Geltung, traf jetzt zum zweiten Mal in Folge und steht nach sieben Einsätzen bei insgesamt fünf Scorerpunkten.

>>> Das ist Timur Kesim

Potnar eröffnet Schalkes Sieg

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
3
0
Abpfiff

Einen wichtigen Erfolg im engen Rennen um die oberen Plätze feierte auch FC Schalke 04 II. Gegen den direkten Konkurrenten FC Gütersloh gewann die Mannschaft klar mit 3:0. Den Grundstein legte Bojan Potnar, der unmittelbar nach der Pause das 1:0 erzielte (46.).

Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Schalker, die im zweiten Abschnitt die Führung ausbauten. Max Hauswirth erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Gerrit Wegkamp in der Schlussphase den Endstand herstellte. Mit diesem Sieg festigt Schalke seinen Platz im oberen Tabellendrittel - und Potnar wahrscheinlich seine Startelf-Quote. Seit seines Wechsels im vergangenen Winter vom TSV Meerbusch kommt Potnar immer Besser in Fahrt und steht mittlerweile bei sieben Toren. Seine Entwicklung ist ein Vorbild, vielleicht auch für Luca Puhe.

>>> Das ist Bojan Potnar

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