 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

AL-ARZ und Alemannia können Druck auf Tabellenführer beibehalten

Kreisliga A Essen: Der SC Türkiyemspor Essen und Preußen Eiberg werden an der Tabellenspitze gejagt.

von Markus Becker · Gestern, 20:45 Uhr · 0 Leser
AL-ARZ wird sich gegen die SF Altenessen behaupten wollen.
AL-ARZ wird sich gegen die SF Altenessen behaupten wollen. – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Kann der SV Borbeck noch eine große Rolle im Spitzenkampf spielen. Das Team Kevin Betting ist bereits am frühen Sonntag gegen TuSEM Essen II im Einsatz - und glasklarer Favorit. Im Erfolgsfall winkt für ein paar Stunden Platz zwei, dann ist nämlich AL-ARZ Libanon gegen die SF Altenessen gefordert. Die Sportfreunde brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg, werden es gegen den Aufstiegsanwärter besonders schwer haben. Bis dahin möchte der SC Türkiyemspor Essen seine gute Ausgangslage auch gegen den FC Stoppenberg nicht aus der Hand geben. Schon eine Pleite könnte das Aufstiegsrennen wieder komplett auf den Kopf stellen.

In Gruppe 2 richten sich die Blicke besonders auf das Topspiel zwischen SuS Niederbonsfeld und Alemannia Essen. Niederbonsfeld hat tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren - die Alemannia hat wiederum noch absolut realistische Chancen auf den Aufstieg. Um Preußen Eiberg weiter unter Druck zu setzen bedarf es keiner weiteren Ausrutscher. Der Tabellenführer selbst ist erst wieder in der Folgewoche im Einsatz, hat aber ohnehin ein Spiel mehr als die Alemannia auf dem Buckel. Auch der Tabellenkeller hat einiges zu bieten. Dort möchte der FSV Kettwig nach einer überzeugenden Rückrunde endlich ans rettende Ufer, es geht gegen den ESC Rellinghausen II. Im Fernduell versucht sich die DJK BW Mintard II gegen den TuS Essen-West 81 zu behaupten.

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So läuft der 24. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
11:00

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
13:30

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
11:00

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
11:00live

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
13:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
15:00

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
15:15

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

25. Spieltag
23.04.26 DKSV Helene Essen - FC Karnap 07/27
26.04.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Saloniki Essen
26.04.26 SG Essen-Schönebeck II - SV Borbeck
26.04.26 RuWa Dellwig - Essener SC Preußen
26.04.26 Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf II
26.04.26 Sportfreunde Altenessen - DJK SG Altenessen
26.04.26 SpVg Schonnebeck II - AL-ARZ Libanon

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So läuft der 24. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
15:00live

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
11:00

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
13:30

So., 19.04.2026, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
12:45

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
15:00

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
13:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

25. Spieltag
24.04.26 NK Croatia Essen - SC Frintrop 05/21
26.04.26 ESC Rellinghausen II - Fortuna Bredeney
26.04.26 TuS Essen-West 81 - Teutonia Überruhr
26.04.26 DJK Adler Union Frintrop II - SuS Niederbonsfeld
26.04.26 Preußen Eiberg - FSV Kettwig
26.04.26 Bader SV 91 II - TGD Essen-West
26.04.26 Alemannia Essen - DJK Blau-Weiß Mintard II
26.04.26 SV Leithe - TuS Holsterhausen

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