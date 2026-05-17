AL-ARZ überrollt Karnap schon vor der Pause und erhöht den Druck

AL-ARZ zieht mit Türkiyemspor nach Punkten gleich. – Foto: Markus Becker

AL-ARZ Libanon hat dem FC Karnap von Beginn an keine Chance gelassen. Vor 180 Zuschauern entwickelte sich früh ein einseitiges Spiel, in dem besonders Issa Allouche kaum zu stoppen war. Der Offensivspieler schnürte einen Viererpack und leitete damit den deutlichen 6:0-Erfolg ein. Im Tableau ist man nun punktgleich mit Türkiyemspor Essen, hätte aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs aber noch das Nachsehen.

Schon nach fünf Minuten hätte Allouche die Gastgeber in Führung bringen können, scheiterte im Eins-gegen-eins jedoch noch an Karnaps Keeper Dominik Jaeger. Wenig später war der Torwart dann aber machtlos. Joel Lombardi steckte stark durch auf Allouche, der zum 1:0 ins linke Eck traf (7.). Nur vier Minuten später erhöhte der Angreifer auf 2:0. Nach einem Eckball ließ Jaeger den Ball nach vorne abprallen, Allouche staubte aus kurzer Distanz ab (11.).

Karnap fand kaum Zugriff und kassierte kurz darauf bereits den nächsten Gegentreffer. Joel Lombardi bereitete erneut vor, diesmal traf Mohamed El-Zein sehenswert ins lange Eck zum 3:0 (14.). Zwar hatten die Gäste durch Kevin Krystek die große Möglichkeit auf den Anschluss, doch der Offensivspieler verpasste freistehend nach einem Freistoß von Bela de Groat den Ball (26.).

Allouche schnürt Viererpack

Auch danach blieb Al-ARZ klar spielbestimmend. Allouche ließ weitere Chancen liegen, ehe er nach einem Fehler im Karnaper Aufbauspiel doch noch seinen dritten Treffer erzielte. Antonio Lombardi setzte den Gegner unter Druck, der Ball sprang zu Allouche, der zum 4:0 einschob (38.).

Nach der Pause verwaltete die Mannschaft von Trainer Ibrahim Ramadan zunächst die klare Führung, blieb offensiv aber gefährlich. Antonio Lombardi scheiterte zunächst noch an Jaeger (69.), ehe Allouche nach einem Steckpass von Joel Lombardi seinen vierten Treffer des Tages markierte. Der Ball schlug erneut im linken Toreck ein (67.).

Auch in der Schlussphase ließ Al-ARZ nicht nach. Ali Semmo köpfte nach einer Ecke ans Außennetz (73.), ehe Antonio Lombardi den Schlusspunkt setzte. Mohamed El-Zein legte flach quer, Lombardi schob zum 6:0-Endstand ein (79.). Karnap kam offensiv nur noch selten zur Geltung. Ein letzter Abschluss von Fatih Kandur flog kurz vor Schluss über das Tor.

AL-ARZ Libanon – FC Karnap 07/27 6:0

AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela (46. Ali Samir Simmo), Hassan Saado (83. Mimoun Sammar), Fabio Minino, Lars Anhalt, Bilal Abdallah (46. Ahrif Wendt) (63. Clouis Fon), Mohammed Mustapha, Mohamed El-Zein, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche (70. Ali Semmo) - Trainer: Ibrahim Ramadan

FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Giuliano Pettinato, Dogan Kandur (74. Daniel Schmidt), Emir-Berk Gürses, Tarik Eren, Thomas Michels, Fatih Kandur, Bela de Groat, Sem Kamamona (64. Mohammed Gül), Nico Labenz, Kevin Krystek - Trainer: Björn Neumann

Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Issa Allouche (7.), 2:0 Issa Allouche (11.), 3:0 Mohamed El-Zein (14.), 4:0 Issa Allouche (38.), 5:0 Issa Allouche (67.), 6:0 Antonio Lombardi (79.)