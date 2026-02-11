AL-ARZ sichert sich Dienste der Lombardi-Brüder Der AL-ARZ Libanon Essen verpflichtet die Lombardi-Brüder. Joel und Antonio kommen jeweils vom FC Stoppenberg und sollen das Mittelfeld des A-Ligisten verbessern. von Tristan Benten · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Lombardi-Brüder schließen sich AL-ARZ an – Foto: FCS

Der AL-ARZ Libanon Essen verstärkt sich mit Antonio und Joel Lombardi vom Ligakonkurrenten FC Stoppenberg. Die sportliche Leitung um Eshref Rabushaj und Tomek Chylinski sichert sich damit zwei Brüder italienischer Herkunft, die künftig das Mittelfeld beleben sollen.

Druck für die Konkurrenz Antonio Lombardi kommt in der aktuellen Spielzeit auf sechs Treffer und zwei Vorlagen in 14 Partien. Joel absolvierte in der aktuellen Saison zwar nur zwei Spiele, traf allerdings zwei Mal selbst und legte vier weitere Tore vor. Beide Spieler sammelten schon Bezirksliga-Erfahrungen in ihrer Karriere. Die besseren Statistiken erbrachte allerdings der jüngere Bruder Joel. Der 26-Jährige agierte in der Jugend für Fortuna Düsseldorf und sammelte in der U-19-Mittelrheinliga 50 Scorer in 25 Spielen für den SV Bergisch Gladbach. Zudem spielte er für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga. Seine stärkste Spielzeit lieferte er beim FC Karnap in der Kreisliga B: Mit 64 Scorern in nur 21 Duellen zog er die Blicke vieler Interessenten auf sich. Zusammen mit Antonio schaffte er dort auch den Aufstieg in die A-Liga.

Beim AL-ARZ sollen sie nun wieder einmal für den Sprung in die höhere Spielklasse sorgen. Mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze ist noch alles offen für den Tabellendritten. Vorfreude auf Mittelfeldakteure Beim AL-ARZ ist die Vorfreude auf die Lombardi-Brüder groß. "Mit Antonio und Joel bekommen wir zwei sehr spielstarke Jungs für das Mittelfeld, die auch viel Erfahrung mitbringen“, erklärte Rabushaj auf der vereinsinternen Instagram-Seite.