AL-ARZ rüstet für die Mission Aufstieg kräftig auf Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bezirksliga rüstet AL-ARZ Libanon weiterhin auf. Mit sechs Transfers setzt der A-Ligist ein Zeichen für die kommende Spielzeit. rnrn von Tristan Benten · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

AL-ARZ feiert Verpflichtungen – Foto: Markus Becker

Bei der Kaderplanung macht AL-ARZ Libanon keine halben Sachen. Der A-Ligist konnte sechs Zugänge vermelden - darunter Spieler mit Oberliga und auch Regionalliga-Erfahrung. Die neuen Akteure sollen den Traum vom Aufstieg in der kommenden Spielzeit verwirklichen. Im vergangenen Testspiel gegen den FC Welheim konnten einige Zugänge gleich ihr Können auf die Probe stellen.

Ersatz für Allouche Mit 110 erzielten Treffern in nur 28 Spielen stellte der A-Ligist schon in der vergangenen Saison die beste Offensive der Liga. Allerdings musste Al-ARZ schwere Verluste im Angriff hinnehmen. Torjäger Issa Allouche (18 Tore) zog es beispielsweise zum Bezirksligisten VfB Frohnhausen. Auf diesen Abgang reagierte die Vereinsführung umgehend. Mit Carlos Penan sicherte sich der A-Ligist einen echten Torjäger, der seine Gefahr vor dem gegnerischen Kasten in den vergangenen Spielzeiten unter Beweis stellte. Beim MSV Düsseldorf kam er beispielsweise in der vergangenen Saison auf 20 Treffer in 29 Partien.

Aber auch im Mittelfeld verstärkten sich die Essener. Dlovan Ibrahim (FC Kray) und Yahia

El-Haouari (Arminia Lirich) sollen der Schaltzentrale der Mannschaft frischen Wind geben. Der 20-jährige Ibrahim agierte in bereits 28 Landelisga-Duellen, während der zwei Jahre ältere El-Haouari 53 Bezirksliga-Begegnungen auf dem Konto hat. Neben den beiden jungen Akteuren soll allen voran ein weiterer Zugang für Ordnung sorgen: Issa Issa kommt aus Frohnhausen. Der 42-Jährige war schon in der Saison 2003/04 im Herrenbereich aktiv. Damals spielte er noch für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der Regionalliga. Der Mittelfeldakteur konnte er sich ebenfalls als Torjäger beweisen. In der Spielzeit 2012/13 erzielte er beispielsweise 30 Treffer in der Oberliga für den KFC Uerdingen. In der kommenden Saison soll er weitere Scorer für AL-ARZ sammeln.