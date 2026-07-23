AL-ARZ rüstet für die Mission Aufstieg kräftig auf

Bei der Kaderplanung macht AL-ARZ Libanon keine halben Sachen. Der A-Ligist konnte sechs Zugänge vermelden - darunter Spieler mit Oberliga und auch Regionalliga-Erfahrung. Die neuen Akteure sollen den Traum vom Aufstieg in der kommenden Spielzeit verwirklichen. Im vergangenen Testspiel gegen den FC Welheim konnten einige Zugänge gleich ihr Können auf die Probe stellen.
Mit 110 erzielten Treffern in nur 28 Spielen stellte der A-Ligist schon in der vergangenen Saison die beste Offensive der Liga. Allerdings musste Al-ARZ schwere Verluste im Angriff hinnehmen. Torjäger Issa Allouche (18 Tore) zog es beispielsweise zum Bezirksligisten VfB Frohnhausen.
Auf diesen Abgang reagierte die Vereinsführung umgehend. Mit Carlos Penan sicherte sich der A-Ligist einen echten Torjäger, der seine Gefahr vor dem gegnerischen Kasten in den vergangenen Spielzeiten unter Beweis stellte. Beim MSV Düsseldorf kam er beispielsweise in der vergangenen Saison auf 20 Treffer in 29 Partien.
Aber auch im Mittelfeld verstärkten sich die Essener. Dlovan Ibrahim (FC Kray) und Yahia
El-Haouari (Arminia Lirich) sollen der Schaltzentrale der Mannschaft frischen Wind geben. Der 20-jährige Ibrahim agierte in bereits 28 Landelisga-Duellen, während der zwei Jahre ältere El-Haouari 53 Bezirksliga-Begegnungen auf dem Konto hat.
Neben den beiden jungen Akteuren soll allen voran ein weiterer Zugang für Ordnung sorgen: Issa Issa kommt aus Frohnhausen. Der 42-Jährige war schon in der Saison 2003/04 im Herrenbereich aktiv. Damals spielte er noch für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der Regionalliga. Der Mittelfeldakteur konnte er sich ebenfalls als Torjäger beweisen. In der Spielzeit 2012/13 erzielte er beispielsweise 30 Treffer in der Oberliga für den KFC Uerdingen. In der kommenden Saison soll er weitere Scorer für AL-ARZ sammeln.
39 Gegentore kassierte der A-Ligist in der vergangenen Spielzeit. Damit stellte der Tabellenzweite zwar die beste Defensive der Liga, allerdings sollen es in der kommenden Saison noch weniger Gegentreffer werden.
Dafür sicherte sich AL-ARZ die Dienste von zwei erfahrenen Defensivspielern. Roland Kapinga und Abdul Semmo sollen für mehr Sicherheit in der Abwehr der Mannschaft sorgen. Kapinga agierte schon in der U19-Bundesliga für die SG Wattenscheid 09 und sammelte zudem in seiner späteren Karriere einige Partien in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands. Semmo konnte derweil sein Können in der Landesliga unter Beweis stellen.
Im vergangenen Testspiel zeigte Kapinga mit seinem Treffer zum 2:0 ebenfalls seine Torgefahr. Zugang Penna netzte zudem doppelt und auch Issa traf einmal. Somit zeigten die Transfers gleich, welche Richtung sie mit ihrem neuen Verein einschlagen wollen. Am kommenden Sonntag steht der nächste Test gegen die Sportfreunde Walsum an.