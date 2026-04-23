AL-ARZ Libanon macht ernst: Nächster Landesliga-Spieler kommt

Leite dos Santos (li), hier beim Spiel gegen den SV Buderg. – Foto: Ulrich Laakmann

Schon die jüngste Verpflichtung von Yves Busch durfte aufhorchen lassen. Den nächsten Transferkracher schnappt sich AL-ARZ Libanon nun auch von der DJK SF Katernberg: Alison Rafael Leite Dos Santos wird den Kader zur kommenden Saison verstärken.

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Aufregende Zahlen für Überruhr

Der 29-jährige Brasilianer wechselte erst zur laufenden Saison zum Landesliga-Aufsteiger. Stand in der Vergangenheit unter anderem in der Oberliga für den Mülheimer FC, machte sich in der Region aber besonders in der Bezirksliga für den FC BG Überruhr einen Namen. Seine beste Ausbeute stammt dabei aus der Saison 2023/24, wo er den Blau-Gelben mit 19 Toren und 17 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg verhalf.

"Er ist ja bekannt in der Essener Szene und hat in den letzten Jahren nur höher gespielt. Das ist für uns ein Mega-Transfer. Mit seiner Spielfreude wird er den Verein und die Fans begeistern. Deswegen erhoffen wir uns wirklich sehr viel von Alison", sagt AL-ARZ-Coach Ibrahim Ramadan der WAZ.