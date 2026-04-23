 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

AL-ARZ Libanon macht ernst: Nächster Landesliga-Spieler kommt

Für den Aufstieg in die Bezirksliga braucht AL-ARZ Libanon in jedem Fall noch fremde Unterstützung. Doch unabhängig davon, rüstet der Verein jetzt schon den Kader namhaft auf.

von Markus Becker · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser
Leite dos Santos (li), hier beim Spiel gegen den SV Buderg.
Leite dos Santos (li), hier beim Spiel gegen den SV Buderg. – Foto: Ulrich Laakmann

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Schonnebeck II
AL-ARZ Essen
Alison Rafael Leite Dos Santos
Alison Rafael Leite Dos Santos

Schon die jüngste Verpflichtung von Yves Busch durfte aufhorchen lassen. Den nächsten Transferkracher schnappt sich AL-ARZ Libanon nun auch von der DJK SF Katernberg: Alison Rafael Leite Dos Santos wird den Kader zur kommenden Saison verstärken.

>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

Aufregende Zahlen für Überruhr

Der 29-jährige Brasilianer wechselte erst zur laufenden Saison zum Landesliga-Aufsteiger. Stand in der Vergangenheit unter anderem in der Oberliga für den Mülheimer FC, machte sich in der Region aber besonders in der Bezirksliga für den FC BG Überruhr einen Namen. Seine beste Ausbeute stammt dabei aus der Saison 2023/24, wo er den Blau-Gelben mit 19 Toren und 17 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg verhalf.

"Er ist ja bekannt in der Essener Szene und hat in den letzten Jahren nur höher gespielt. Das ist für uns ein Mega-Transfer. Mit seiner Spielfreude wird er den Verein und die Fans begeistern. Deswegen erhoffen wir uns wirklich sehr viel von Alison", sagt AL-ARZ-Coach Ibrahim Ramadan der WAZ.

AL-ARZ hat noch nicht fest

Weitere Transfers sollen folgen: "Es werden noch ein paar Neuzugänge kommen, damit wir am Ende eine schlagkräftige Truppe stellen können – ligenunabhängig. Wichtig ist, dass wir schon fast mit allen Leistungsträgern verlängert haben."

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
15:00

Es dürfte sicher auch im Interesse der hochkarätigen Neuankömmlinge sein, dass AL-ARZ den Tabellenführer SC Türkiyemspor Essen auf den letzten Metern des Meisterschaftsrennen noch einfängt. Der nächste Schritt dorthin hat es in jedem Fall in sich: Es geht ins Schwalbennest zur SpVg Schonnebeck II (26. April)