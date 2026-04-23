AL-ARZ Libanon macht ernst: Nächster Landesliga-Spieler kommt

Schon die jüngste Verpflichtung von Yves Busch durfte aufhorchen lassen. Den nächsten Transferkracher schnappt sich AL-ARZ Libanon nun auch von der DJK SF Katernberg: Alison Rafael Leite Dos Santos wird den Kader zur kommenden Saison verstärken.
Der 29-jährige Brasilianer wechselte erst zur laufenden Saison zum Landesliga-Aufsteiger. Stand in der Vergangenheit unter anderem in der Oberliga für den Mülheimer FC, machte sich in der Region aber besonders in der Bezirksliga für den FC BG Überruhr einen Namen. Seine beste Ausbeute stammt dabei aus der Saison 2023/24, wo er den Blau-Gelben mit 19 Toren und 17 Vorlagen wesentlich zum Aufstieg verhalf.
"Er ist ja bekannt in der Essener Szene und hat in den letzten Jahren nur höher gespielt. Das ist für uns ein Mega-Transfer. Mit seiner Spielfreude wird er den Verein und die Fans begeistern. Deswegen erhoffen wir uns wirklich sehr viel von Alison", sagt AL-ARZ-Coach Ibrahim Ramadan der WAZ.
Weitere Transfers sollen folgen: "Es werden noch ein paar Neuzugänge kommen, damit wir am Ende eine schlagkräftige Truppe stellen können – ligenunabhängig. Wichtig ist, dass wir schon fast mit allen Leistungsträgern verlängert haben."
Es dürfte sicher auch im Interesse der hochkarätigen Neuankömmlinge sein, dass AL-ARZ den Tabellenführer SC Türkiyemspor Essen auf den letzten Metern des Meisterschaftsrennen noch einfängt. Der nächste Schritt dorthin hat es in jedem Fall in sich: Es geht ins Schwalbennest zur SpVg Schonnebeck II (26. April)