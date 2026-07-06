Al-Arz-Libanon holt ehemaligen Oberliga-Stürmer Penan

Nachdem Al-Arz Libanon in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter der Kreisliga A1 Essen ganz knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert ist (und zwar als punktgleiches Team mit Meister Türkiyemspor), will der Vizemeister offenbar einen neuen Anlauf auf die Bezirksliga nehmen. Und dabei hat sich der Klub nun wohl die Dienste eines Spieles gesichert, der in der abgelaufenen Saison 20 Tore in der Bezirksliga geschossen hat und in dessen Vita mehr als 180 Oberligaspiele auftauchen.
Denn Carlos Penan, der viele Jahre für Ratingen 04/19 in der Oberliga und dann lange für den ASV Mettmann aufgelaufen ist, wechselt nach einem Jahr beim Bezirksligisten MSV Düsseldorf zu den Essenern. Das berichtet der Reviersport.
"Wir sind sehr stolz, Carlos bei Al-Arz Libanon Essen begrüßen zu dürfen. Der Junge ist eiskalt vorm Tor und hat das sowohl in der Landesliga als auch in der Bezirksliga bewiesen. Auch in der Oberliga ging er für ETB Schwarz-Weiß Essen auf Torejagd. Unsere Fans können sich auf einen echten Torjäger freuen", wird dort der Sportliche Leiter Eshref Rabushaj zitiert.
Beinahe hätten Penans 20 Tore in der abgelaufenen Saison ihren Teil zum Aufstieg des MSV Düsseldorf beigetragen, doch den verspielten die Landeshauptstädter auf der Zielgeraden noch - wohl maßgeblich deshalb, weil zwei Neuansetzungen aufgrund einer Passaffäre im Saisonfinale zu drei Englischen Wochen in Folge führten. Allerdings stand Penan im Saisonfinale in den entscheidenden Spielen nicht immer in der Startelf des Bezirksligisten.
Nun soll Penan, in dessen Vita auch Schwarz-Weiß Essen auftaucht, seine Tore also wieder in Essen schießen. Die Beidfüßigkeit gehört dabei sicherlich zu den Trümpfen des Angreifers, der inzwischen allerdings auch 36 Jahre alt ist. Es wird also spannend zu beobachten sein, ob der Plan von Al-Arz mit dem gebürtigen Ivorer in der kommenden Spielzeit aufgehen wird.