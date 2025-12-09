Al-Arz Libanon hält den Anschluss an die Spitze

Al-Arz Libanon steht seit vielen Jahren stabil im Mittelfeld der Kreisliga A Essen. Eigentlich hatten die Essener ambitioniertere Ziele, die ihnen in den vergangen Saisons nicht wirklich geglückt sind. Jetzt steht die Mannschaft von Ibrahim Ramadan, der erst seit Sommer für den sportlichen Erfolg sorgen sollte, auf Tabellenplatz drei und hängt dem Spitzenreiter SV Borbeck dicht an den Fersen.

Al-Arz hat am vergangene Wochenende einen 6:2-Sieg gegen DKSV Helene Essen einfahren können, und so im letzten Spiel vor der Winterpause den dritten Platz gesichert. Generell ist die Mannschaft von Ramadan jüngst kaum zu schlagen: die letzte Niederlage ist mittlerweile knapp zwei Monate her und der Erfolg gegen Helene Essen ist bereits der vierte in Folge.

Der Übunngleiter über die Gründe des sportlichen Erfolgs: „Es funktioniert momentan an allen Ecken. Der Vorstand, die sportliche Leitung und mein Trainerteam rund um Eshref Rabushaj, Tomasz Chylinski und Patrik Baran machen einen super Job“, erklärt Ramadan RevierSport und lobt außerdem seine Truppe: „Die Mannschaft spielt großartig. Wir sind fast immer vollzählig beim Training und alle ziehen mit. Daher hat man den Erfolg. Erfolg kommt nicht ohne harte Arbeit. Doch alle im Verein leisten aktuell Großartiges, das merkt man an den Ergebnissen.“

Ramadan, der unter anderem schon für DJK Winfried Kray und Fathispor in der Bezirksliga tätig war, braucht nicht viel Veränderung, mit Blick auf die anstehende Winterpause: „Es soll einfach alles so weiterlaufen, wie es momentan läuft. Man darf jetzt nicht die Handbremse ziehen und nach hinten schauen. Unser Blick geht ganz klar nach vorne. Wir wollen den Erfolg aus der Hinrunde mitnehmen.“ Sportlich soll es so weiterlaufen – dennoch ist der Verein in Gesprächen mit Zugängen für die Rückrunde. Konkreter will der Al-Arz-Coach aber noch nicht werden.

In den vergangene Jahren ist bei Al-Arz-Libanon immer wieder aufgefallen, dass sie sich auch mal in Richtung Bezirksliga orientieren wollen, so richtig geklappt hat das allerdings noch nicht. Ein Grund für Ramadan erstmal kleine Brötchen zu backen: „Es gibt aktuell kein konkretes Saisonziel, das überlassen wir den anderen Mannschaften. In der Kreisliga ist alles eng beieinander. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen am 1. März gegen Altenessen wieder angreifen. Darauf liegt unser voller Fokus.“

Mit weniger Druck und einem neuen Gesicht an der Seitenlinie, schient es bei den Essenern also endlich mal richtig rund zu laufen. Nach der Winterpause geht es für den Tabellendritten dann zur DJK SG Altenessen, der einen Platz hinter Al-Arz überwintert.