AL-ARZ kann nach oben verkürzen, Alemannia Essen vor Pflichtaufgabe

Während der SC Türkiyemspor Essen tatenlos zusehen muss, könnte AL-ARZ Libanon den Vorsprung auf zwei Punkte verkürzen. Der DKSV Helene Essen hofft auf einen Coup gegen den SV Borbeck. Nach dem Drama aus der Vorwoche stehen die Sportfreunde Altenessen mit dem Rücken zur Wand. Gegen den FC Stoppenberg braucht es dringend Punkte.
In Gruppe 2 könnte das Meisterrennen bereits mit einem weiteren Patzer von Alemannia Essen fast schon entschieden sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Strauchlers gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr ist jedoch recht gering. Preußen Eiberg wird indes seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen den SC Frintrop bewahren wollen.
28. Spieltag
13.05.26 DJK SG Altenessen - SG Essen-Schönebeck II
17.05.26 SuS Haarzopf II - Sportfreunde Altenessen
17.05.26 FC Saloniki Essen - SV Borbeck
17.05.26 Türkiyemspor Essen - RuWa Dellwig
17.05.26 Essener SC Preußen - TuSEM Essen 1926 II
17.05.26 FC Stoppenberg - SpVg Schonnebeck II
17.05.26 AL-ARZ Libanon - FC Karnap 07/27
28. Spieltag
17.05.26 TuS Holsterhausen - Preußen Eiberg
17.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - SV Leithe
17.05.26 Fortuna Bredeney - DJK Blau-Weiß Mintard II
17.05.26 SC Frintrop 05/21 - TuS Essen-West 81
17.05.26 TGD Essen-West - ESC Rellinghausen II
17.05.26 Alemannia Essen - Bader SV 91 II
17.05.26 FSV Kettwig - Teutonia Überruhr
17.05.26 SuS Niederbonsfeld - NK Croatia Essen
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