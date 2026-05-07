 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

AL-ARZ kann nach oben verkürzen, Alemannia Essen vor Pflichtaufgabe

Kreisliga A Essen: Während sich der SC Türkiyemspor Essen spielfrei ausruhen kann, ist Verfolger AL-ARZ Libanon gefordert. Im Tabellenkeller brauchen die Sportfreunden Altenessen dringend Punkte. Unterdessen kann Preußen Eiberg den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen.

von Markus Becker · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia Essen ist klarer Favorit gegen Teutonia Überruhr.
Alemannia Essen ist klarer Favorit gegen Teutonia Überruhr. – Foto: Markus Becker

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TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Während der SC Türkiyemspor Essen tatenlos zusehen muss, könnte AL-ARZ Libanon den Vorsprung auf zwei Punkte verkürzen. Der DKSV Helene Essen hofft auf einen Coup gegen den SV Borbeck. Nach dem Drama aus der Vorwoche stehen die Sportfreunde Altenessen mit dem Rücken zur Wand. Gegen den FC Stoppenberg braucht es dringend Punkte.

In Gruppe 2 könnte das Meisterrennen bereits mit einem weiteren Patzer von Alemannia Essen fast schon entschieden sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Strauchlers gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr ist jedoch recht gering. Preußen Eiberg wird indes seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen den SC Frintrop bewahren wollen.

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So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
11:00

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
13:00

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
11:00

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
13:00

So., 10.05.2026, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
12:15

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
13:00

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
13:00

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

28. Spieltag
13.05.26 DJK SG Altenessen - SG Essen-Schönebeck II
17.05.26 SuS Haarzopf II - Sportfreunde Altenessen
17.05.26 FC Saloniki Essen - SV Borbeck
17.05.26 Türkiyemspor Essen - RuWa Dellwig
17.05.26 Essener SC Preußen - TuSEM Essen 1926 II
17.05.26 FC Stoppenberg - SpVg Schonnebeck II
17.05.26 AL-ARZ Libanon - FC Karnap 07/27

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So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 10.05.2026, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
12:45

So., 10.05.2026, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
14:45

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
15:00

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
15:15

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
13:30

So., 10.05.2026, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
12:30

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
13:00

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
13:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

28. Spieltag
17.05.26 TuS Holsterhausen - Preußen Eiberg
17.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - SV Leithe
17.05.26 Fortuna Bredeney - DJK Blau-Weiß Mintard II
17.05.26 SC Frintrop 05/21 - TuS Essen-West 81
17.05.26 TGD Essen-West - ESC Rellinghausen II
17.05.26 Alemannia Essen - Bader SV 91 II
17.05.26 FSV Kettwig - Teutonia Überruhr
17.05.26 SuS Niederbonsfeld - NK Croatia Essen

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