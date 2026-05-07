AL-ARZ kann nach oben verkürzen, Alemannia Essen vor Pflichtaufgabe

Alemannia Essen ist klarer Favorit gegen Teutonia Überruhr. – Foto: Markus Becker

Während der SC Türkiyemspor Essen tatenlos zusehen muss, könnte AL-ARZ Libanon den Vorsprung auf zwei Punkte verkürzen. Der DKSV Helene Essen hofft auf einen Coup gegen den SV Borbeck. Nach dem Drama aus der Vorwoche stehen die Sportfreunde Altenessen mit dem Rücken zur Wand. Gegen den FC Stoppenberg braucht es dringend Punkte.

In Gruppe 2 könnte das Meisterrennen bereits mit einem weiteren Patzer von Alemannia Essen fast schon entschieden sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Strauchlers gegen Schlusslicht Teutonia Überruhr ist jedoch recht gering. Preußen Eiberg wird indes seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen den SC Frintrop bewahren wollen.