AL-ARZ gewinnt Topspiel beim SV Borbeck klar und träumt weiter

Großer Jubel bei AL-ARZ! – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der DKSV Helene Essen setzt sich mit 3:1 gegen den SV Borbeck durch und verlässt für den Moment die die direkten Abstiegsplätze Die Sportfreunde Altenessen rutschen damit unter den Strich und wären bei einer Niederlage am Sonntag bereits sicher abgestiegen. Wichtig zu erwähnen ist, dass der viertletzte Platz in den A-Ligen auch nicht sicher zum Klassenerhalt reicht. Das ist schlussendlich abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga.

Der Sonntag: Die Konstellation ist hochinteressant: Um 11 Uhr misst sich der Tabellenzweite AL-ARZ Libanon im Topspiel mit dem SV Borbeck. Sollte Borbeck gewinnen, liefert dies dem aktuellen Spitzenreiter Türkiyemspor Essen den ersten Matchball zur Meisterschaft. Zwei Stunden später gastiert der Primus nämlich bei den Sportfreunden Altenessen, die nun mehr denn je im Tabellenkeller bangen müssen.

UPDATE: AL-ARZ Libanon hat in der Kreisliga A Essen, Gruppe 1 vorgelegt und das Topspiel beim SV Borbeck klar gewonnen. Türkiyemspor Essen kann am Sonntagmittag aber wieder vorbeiziehen.