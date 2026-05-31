AL-ARZ gewinnt Topspiel beim SV Borbeck klar und träumt weiter

Der DKSV Helene Essen setzt sich mit 3:1 gegen den SV Borbeck durch und verlässt für den Moment die die direkten Abstiegsplätze Die Sportfreunde Altenessen rutschen damit unter den Strich und wären bei einer Niederlage am Sonntag bereits sicher abgestiegen. Wichtig zu erwähnen ist, dass der viertletzte Platz in den A-Ligen auch nicht sicher zum Klassenerhalt reicht. Das ist schlussendlich abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga.
Der Sonntag: Die Konstellation ist hochinteressant: Um 11 Uhr misst sich der Tabellenzweite AL-ARZ Libanon im Topspiel mit dem SV Borbeck. Sollte Borbeck gewinnen, liefert dies dem aktuellen Spitzenreiter Türkiyemspor Essen den ersten Matchball zur Meisterschaft. Zwei Stunden später gastiert der Primus nämlich bei den Sportfreunden Altenessen, die nun mehr denn je im Tabellenkeller bangen müssen.
UPDATE: AL-ARZ Libanon hat in der Kreisliga A Essen, Gruppe 1 vorgelegt und das Topspiel beim SV Borbeck klar gewonnen. Türkiyemspor Essen kann am Sonntagmittag aber wieder vorbeiziehen.
AL-ARZ Libanon hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga A Essen, Gruppe 1, einen wichtigen Coup gelandet und das Topspiel beim SV Borbeck deutlich mit 6:2 gewonnen. Bilal Abdallah brachte die Gäste nach 16 Minuten in Führung, ehe Evangelos Mitsiotis auf 2:0 stellte (33.). Borbeck kam kurz vor der Pause durch Lukas Fabijan noch einmal heran (45.), doch AL-ARZ blieb nach dem Seitenwechsel zielstrebiger.
Mitsiotis stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (57.), bevor Issa Allouche den Vorsprung weiter ausbaute (75.). Zwar verkürzte Deniz Hotoglu noch einmal auf 2:4 (79.), doch Mohammed Mustapha (85.) und Antonio Lombardi (90.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Die Gelb-Rote Karte gegen Youssef Semmo in der Nachspielzeit änderte daran nichts mehr.
AL-ARZ steht damit bei 66 Punkten aus 27 Spielen und hat die Tabellenführung zumindest vorerst übernommen. Türkiyemspor Essen folgt mit 63 Punkten, hat aber ein Spiel weniger absolviert und kann am Sonntag bei Sportfreunde Altenessen wieder vorbeiziehen. Damit läuft alles auf den großen Showdown in der kommenden Woche hinaus, während Borbeck nach der Niederlage bei 57 Punkten bleibt.
DKSV Helene Essen – SV Borbeck 3:1
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Malek El Chaabi, Sipan Akkus, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp (70. Adrian Beqiri) - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Arian Beqiri
SV Borbeck: Adrian Schäfer, Thomas Spiegelhoff, Niklas Bremer, Omed Sherzad (68. Luca Gastaldo), Lukas Fabijan (46. Jasper Luemba), Alessandro Schydlo, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (68. Yusef Hafez), Dustin Hoffmann, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann, Mahmoud Ibrahim - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 80
Tore: 1:1 Murat Er (27.), 0:1 Mahmoud Ibrahim (27. Foulelfmeter), 2:1 (30.), 3:1 (90.+4)
30. Spieltag
02.06.26 SuS Haarzopf II - TuSEM Essen 1926 II
07.06.26 Türkiyemspor Essen - SpVg Schonnebeck II
07.06.26 DKSV Helene Essen - RuWa Dellwig
07.06.26 Essener SC Preußen - FC Karnap 07/27
07.06.26 FC Stoppenberg - SG Essen-Schönebeck II
07.06.26 AL-ARZ Libanon - FC Saloniki Essen
07.06.26 DJK SG Altenessen - SV Borbeck
30. Spieltag
26.05.26 Bader SV 91 II - NK Croatia Essen 1:1
07.06.26 TuS Holsterhausen - DJK Blau-Weiß Mintard II
07.06.26 DJK Adler Union Frintrop II - ESC Rellinghausen II
07.06.26 Fortuna Bredeney - FSV Kettwig
07.06.26 SC Frintrop 05/21 - Teutonia Überruhr
07.06.26 TGD Essen-West - TuS Essen-West 81
07.06.26 Alemannia Essen - SV Leithe
07.06.26 SuS Niederbonsfeld - Preußen Eiberg
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