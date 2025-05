Akzeptable Leistung einer B-Elf

Die Ausfallliste sehr lang, vom Altersschnitt die älteste Mannschaft die je aufgelaufen ist. Einen 13 Mann Kader hatte unser Trainerteam heute zur Verfügung, welcher wenig Spielraum für Veränderungen ließ. In der Startelf heute Manfred Hardt (65 Jahre) im Sturm und auf der Bank der Präsident persönlich, Gustav Wagner (70 Jahre). Auf Kurzwahl im Smartphone daher bereits die 112, damit man schnell reagieren konnte. Erstaunlich gut verlief das Spiel, die Abwehr mit einer herausragenden Leistung heute, da tat sich Union mit voller Kapelle erstaunlich schwer, obwohl diese bereits mit 2-0 nach 17 Minuten in Führung lagen. Viele Chancen wurden durch den Interimstorhüter Pascal vereitelt, einige weitere Versuche der Unioner endeten bereits an der Abwehrreihe. In der 71sten Spielminute fand dann der Rentnerwechsel statt, Gustav für Manni. Ikonisch dieser Wechsel, musste mit einem Tor belohnt werden! Union hat das allerdings etwas falsch verstanden und traf eine Minute später zum 3-0. Doch dann war es soweit, darauf hatte Höhenhaus monatelang gewartet! Anstoß Märchenbahnhof und der wird ausgeführt von Gustav, der erste Ballkontakt im Spiel und dieser blieb ohne weiteren Verletzungen, wodurch der wartende RTW wieder zurück in die Zentrale fahren konnte. Spaß bei Seite, mit 70 Jahren noch auf dem Platz zu stehen und ein Kreisliga D Spiel zu absolvieren, da kann man nur den Hut ziehen und diesem Mann Respekt zollen. Ob wir alle das je schaffen werden, mehr als fraglich.

Im Spiel selbst passierte nicht mehr viel und wir verlieren leider vorhersehbar mit 3-0 gegen Unions zweite.