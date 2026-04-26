Akyüz schießt Ehningen an die Spitze, MTV Stuttgart lebt wieder

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat der Sonntag die Tabelle noch einmal kräftig bewegt. TSV Ehningen sprang mit einem späten Sieg an die Spitze, SV Böblingen holte in Sontheim wichtige Punkte, und MTV Stuttgart setzte im Tabellenkeller ein klares Lebenszeichen. Es war ein Nachmittag voller Spannung, Nerven und großer Wirkung.

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SC Geislingen hat dem Tabellenzweiten TSV Bernhausen einen wichtigen Punkt abgetrotzt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Mert Özdemir die Gastgeber in der 50. Minute in Führung und ließ die Hoffnung auf einen überraschenden Heimsieg wachsen. Bernhausen brauchte eine Weile, fand dann aber doch die Antwort. Diese lieferte erneut Ivan Matanovic, der in der 73. Minute zum 1:1 traf. Mehr gelang dem Favoriten nicht mehr. Für Bernhausen ist das Remis ein Dämpfer im engen Rennen an der Spitze, auch wenn Rang zwei mit nun 44 Punkten behauptet wurde. Geislingen steht bei 26 Punkten und nimmt im Kampf um Stabilität und Abstand nach unten einen wertvollen Zähler mit.

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Für GSV Maichingen begann die Partie vielversprechend. Kevin Flaig verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und brachte die Gastgeber kurz vor der Pause auf Kurs. Doch TSV Bad Boll reagierte nach dem Seitenwechsel mit der Ruhe einer Mannschaft, die in diesen Wochen um jede große Chance kämpft. Zunächst glich Noah Ascherl in der 54. Minute aus, dann drehte Baran Ates das Spiel in der 65. Minute endgültig. Bad Boll zieht damit auf 42 Punkte und bleibt mitten im Rennen um die oberen Plätze. Maichingen bleibt bei 33 Zählern und muss sich ärgern, weil nach der Führung deutlich mehr als eine weitere Niederlage möglich schien.

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Was nach dem späten Rückstand noch unerquicklich aussah, wurde für VfL Sindelfingen zu einem furiosen Heimsieg. Philipp Schiele brachte SV Waldhausen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch nach der Pause brach über die Gäste ein Sindelfinger Sturm herein, der das Spiel binnen Minuten kippte. Überragender Mann war Tahir Bahadir, der in der 55., 62. und 74. Minute einen Dreierpack schnürte. Andre Simao erhöhte in der 76. Minute auf 4:1 und machte den Umschwung komplett. Sindelfingen steht nun bei 38 Punkten und rückt näher an Waldhausen heran. Die Gäste bleiben bei 40 Punkten, kassierten aber einen schmerzhaften Rückschlag.

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1. FC Eislingen hat die Gunst der Stunde genutzt und sich mit einem offensivstarken 4:2 gegen TV Echterdingen auf 43 Punkte geschoben. Die Gastgeber legten stark los: Dominik Cseri traf in der 12. Minute, Kevin Gromer erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Doch Echterdingen kam vor und nach der Pause eindrucksvoll zurück. Caglar Celiktas verkürzte in der 43. Minute per Foulelfmeter, Flon Ajvazi glich in der 48. Minute sogar zum 2:2 aus. Doch Eislingen blieb stabil. Aykut Durna erzielte in der 60. Minute das 3:2, Salih Egrlic entschied die Partie in der 80. Minute. Für Eislingen ist das ein Sieg mit Wucht, für Echterdingen eine Niederlage, die im Tabellenkeller weiter schmerzt.

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FV Sontheim/Brenz war dicht dran an einem seltenen Erfolgserlebnis und ging kurz vor der Pause durch Elias Oberling in der 45. Minute in Führung. Für einen Moment schien es, als könne der Tabellenletzte die Partie mit aller Leidenschaft auf seine Seite ziehen. Doch SV Böblingen blieb im Spiel und drehte die Begegnung in der Schlussphase mit der nötigen Ruhe und Effizienz. Zunächst glich Oliab Calemba in der 68. Minute zum 1:1 aus. Dann traf Dennis Traub in der 79. Minute zum 2:1 für die Gäste. Damit verbessert sich SV Böblingen auf 32 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Mittelfeld. FV Sontheim/Brenz bleibt bei 10 Punkten und muss nach einem erneut bitteren Nachmittag weiter auf den nächsten Befreiungsschlag warten. ---

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TSVgg Plattenhardt stemmte sich mit aller Kraft gegen den Favoriten und ging durch Aristidis Perhanidis in der 30. Minute in Führung. Lange roch das nach einer Überraschung, nach einem Nachmittag, der den Tabellenkeller aufrütteln und die Spitze erschüttern könnte. Doch TSV Ehningen zeigte die Nervenstärke einer Mannschaft, die ihre große Chance erkannt hat. Noch vor der Pause traf Maurice Dreher in der 45. Minute zum 1:1. Als vieles schon auf ein Remis hinauslief, schlug Gökhan Akyüz in der 90. Minute zum 2:1 zu. Dieser späte Treffer hebt TSV Ehningen mit 45 Punkten an die Spitze. TSVgg Plattenhardt bleibt bei 24 Zählern und steht weiter tief im Kampf um den Klassenverbleib.

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Für MTV Stuttgart war dieses Spiel ein Nachmittag der Hoffnung. Gegen FV Spfr Neuhausen legten die Gastgeber früh den Grundstein, als Stephan Wiese bereits in der 14. Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigte MTV Stuttgart entschlossen, diszipliniert und mit der nötigen Schärfe in einem Spiel, das im Abstiegskampf deutlich mehr als drei Punkte wert sein kann. Mit dem 2:0 durch Till Julius Flach in der 63. Minute war die Partie entschieden. MTV Stuttgart kommt damit auf 23 Punkte und verkürzt den Rückstand auf die Konkurrenz. FV Spfr Neuhausen bleibt bei 29 Punkten und verpasste die Chance, sich klarer von der gefährlichen Zone abzusetzen. Für Stuttgart ist dieser Sieg ein starkes Signal im Kampf ums Überleben.