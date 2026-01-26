Aktuelles zu der SG SV Parkstein / DjK Neuhaus

– Foto: Matthias Sauer

Neue Spielgemeinschaft Parkstein/Neuhaus startet erfolgreich –

Weichen für die Zukunft gestellt

Seit dem vergangenen Sommer gehen der SV Parkstein und die DJK Neuhaus erstmals als

gemeinsame Spielgemeinschaft an den Start – ein Schritt, der im lokalen Fußballumfeld

aufmerksam beobachtet wurde. Nun liegt eine erste Zwischenbilanz vor: In ihrer

Premierensaison im Spielbetrieb des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) zeigt die SG, dass der Zusammenschluss sportlich wie organisatorisch Früchte trägt.

Erste sportliche Bilanz fällt positiv aus

Die neu formierte SG schickte gleich zwei Mannschaften ins Rennen. Besonders die erste

Mannschaft wusste zu überzeugen und landete in der A-Klasse West auf einem respektablen 6. Tabellenplatz. Auch die zweite Mannschaft zeigte in der B-Klasse eine ordentliche Vorstellung und schloss die Hinrunde auf Rang 8 ab. Für eine Spielgemeinschaft, die sich erst wenige Monate zuvor zusammengefunden hatte, ist das ein deutliches Signal: Die Basis stimmt.



Kontinuität an der Seitenlinie: Trainerteam steht

Während die aktuelle Saison noch läuft, richtet die SG den Blick längst entschlossen nach vorn.

Die Verantwortlichen können dabei einen wichtigen Erfolg vermelden: Cheftrainer Florian

Schaumberger bleibt der SG für weitere zwei Jahre erhalten. Die Vereine setzen damit bewusst auf Kontinuität, um die junge Struktur zu festigen und die sportliche Entwicklung planbar fortzuführen. Frischen Wind bringt seit dem 01. Januar 2026 ein bekanntes Gesicht: Kursad Yürumez, ein echtes Eigengewächs der DJK Neuhaus, übernimmt künftig die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Die SG setzt damit auch im Trainerbereich auf regionale Identität.

Umbrüche in der Vereinsführung

Nicht nur sportlich, auch organisatorisch wird die Zukunft neu sortiert. Bei der DJK Neuhaus hat seit Anfang des Jahres Tomasz Gajda die Rolle des Abteilungsleiters übernommen. Er folgt auf Michael Sauer, der das Amt zuvor innehatte. Auch hier ist der Anspruch klar: Die SG möchte die Zusammenarbeit strukturell auf stabile Beine stellen.