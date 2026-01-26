Aktuelles zu der SG SV Parkstein / DjK Neuhaus

Neue Spielgemeinschaft Parkstein/Neuhaus startet erfolgreich –
Weichen für die Zukunft gestellt
Seit dem vergangenen Sommer gehen der SV Parkstein und die DJK Neuhaus erstmals als
gemeinsame Spielgemeinschaft an den Start – ein Schritt, der im lokalen Fußballumfeld
aufmerksam beobachtet wurde. Nun liegt eine erste Zwischenbilanz vor: In ihrer
Premierensaison im Spielbetrieb des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) zeigt die SG, dass der Zusammenschluss sportlich wie organisatorisch Früchte trägt.
Erste sportliche Bilanz fällt positiv aus
Die neu formierte SG schickte gleich zwei Mannschaften ins Rennen. Besonders die erste
Mannschaft wusste zu überzeugen und landete in der A-Klasse West auf einem respektablen 6. Tabellenplatz. Auch die zweite Mannschaft zeigte in der B-Klasse eine ordentliche Vorstellung und schloss die Hinrunde auf Rang 8 ab. Für eine Spielgemeinschaft, die sich erst wenige Monate zuvor zusammengefunden hatte, ist das ein deutliches Signal: Die Basis stimmt.
Kontinuität an der Seitenlinie: Trainerteam steht
Während die aktuelle Saison noch läuft, richtet die SG den Blick längst entschlossen nach vorn.
Die Verantwortlichen können dabei einen wichtigen Erfolg vermelden: Cheftrainer Florian
Schaumberger bleibt der SG für weitere zwei Jahre erhalten. Die Vereine setzen damit bewusst auf Kontinuität, um die junge Struktur zu festigen und die sportliche Entwicklung planbar fortzuführen. Frischen Wind bringt seit dem 01. Januar 2026 ein bekanntes Gesicht: Kursad Yürumez, ein echtes Eigengewächs der DJK Neuhaus, übernimmt künftig die Verantwortung für die zweite Mannschaft. Die SG setzt damit auch im Trainerbereich auf regionale Identität.
Umbrüche in der Vereinsführung
Nicht nur sportlich, auch organisatorisch wird die Zukunft neu sortiert. Bei der DJK Neuhaus hat seit Anfang des Jahres Tomasz Gajda die Rolle des Abteilungsleiters übernommen. Er folgt auf Michael Sauer, der das Amt zuvor innehatte. Auch hier ist der Anspruch klar: Die SG möchte die Zusammenarbeit strukturell auf stabile Beine stellen.
Kaderplanung im vollen Gange
Der Blick auf die kommende Saison zeigt: Die SG will ihren Kader gezielt verstärken. Zahlreiche Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen bereits. Obwohl die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen sind, lassen die Verantwortlichen durchblicken, dass man die Weichen frühzeitig stellen möchte, um die positiven Ansätze der Hinrunde zu untermauern.
Professionelle Bedingungen als Standortvorteil
Einen maßgeblichen Teil zur positiven Entwicklung tragen die Trainingsbedingungen bei. Die SG kann sowohl auf einen modernen Kunstrasenplatz als auch auf einen hervorragend gepflegten Rasenplatz in Neuhaus zurückgreifen. Damit stehen selbst in den Wintermonaten oder bei schlechter Witterung optimale Voraussetzungen für ein strukturiertes Training zur Verfügung.
Gemeinschaft wächst – auf und neben dem Platz
Dass die Spielgemeinschaft weit mehr ist als ein Zweckbündnis, zeigt sich in der Stimmung
innerhalb der Teams. Thorsten Trinkner, Abteilungsleiter des SV Parkstein, lobt das harmonische Mannschaftsklima ausdrücklich. Die Spieler wachsen nicht nur sportlich zusammen: Aktionen wie der Christbaumverkauf in Parkstein oder die gemeinsame Weihnachtsfeier stärken das Wir-Gefühl nachhaltig.
Ausblick: Teambuilding vor der Rückrunde
Bevor im Januar wieder der Ball rollt, setzt die SG auf ein vielseitiges Programm zur Stärkung des Teamgeists. Ein Hüttenwochenende, ein Dartturnier sowie eine gemeinsame Trainingseinheit bei der Tischtennisabteilung der DJK Neuhaus stehen auf dem Plan. Ziel ist es, die positive Entwicklung der vergangenen Monate mitzunehmen und bestens vorbereitet in die Rückrunde zu starten.