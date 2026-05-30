Aktueller Status der Mannschaften

In der kommenden Spielzeit 2026/2027 wird der FC Niederlinxweiler wieder mit zwei Herrenmannschaften am Spielbetrieb des SFV teilnehmen.
In beiderseitigem Einvernehmen wurde die Spielgemeinschaft "SG Linxweiler" mit dem SV Oberlinxweiler zum Saisonende aufgelöst.
Im Jugendbereich wurde zur neuen Saison eine Jugendspielgemeinschaft unter dem Namen "JSG St. Wendel" gegründet, die aus mehreren Vereinen besteht. Es ist angedacht, in Zusammenarbeit mit dem FC Blau-Weiß St. Wendel, dem SV Remmesweiler und dem SV Oberlinxweiler Mannschaften in allen Altersklassen zu stellen.
Im Frauenfußballbereich besteht seit einigen Jahren eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Winterbach, die unter dem Namen "SG Niederlinxweiler-Winterbach" firmiert.
Wir werden selbstverständlich baldmöglichst weitere Einzelheiten, insbesondere auch zu den Herrenmannschaften, veröffentlichen.