Aktueller Stand: So laufen die Berliner Hallenmeisterschaften

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:

Die Ältesten der Junioren haben ihre Finalisten am vergangenen Wochenende ermittelt. Auch hier steigt die Endrunde am 08. Februar. Dann kämpfen die Füchse, Wannsee, Stern Marienfelde, der Berliner SC, Viktoria Berlin, Empor, Charlottenburg-Wilmersdorf und die Amateure um den Titel. Alle Spiele findet ihr hier .

Bei den Frauen sind alle Vorrundengruppen gespielt. Für die Endrunde, die am 08. Februar stattfindet, haben sich neben dem Titelverteidiger Union Berlin II auch Berolina Mitte, Türkiyemspor II, Askania Coepenick, der Köpenicker FC und der Friedrichshagener SV qualifiziert. Alle Spiele findet ihr hier .

Bei der U15 stehen Staaken, Dynamo, Hertha, die Amateure, Bero Mitte, TeBe, Stern 1900 und Charlottenburg-Wilmersdorf in der Endrunde. Die steigt am 15. Februar. Alle Spiele findet ihr hier .

Bei den B-Junioren ist noch etwas Geduld gefordert. Die Vorrunde (vier Gruppen a sechs Teams) findet am 31. Januar sowie dem 01. Februar statt. Alle Spiele findet ihr hier .

D-Junioren

Für die D-Junioren sollte das neue Jahr mit den Berliner Hallenmeisterschaften beginnen, doch der flächendeckende Stromausfall im Berliner Südwesten macht dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Drei der vier Vorrunden-Gruppen konnten nicht wie geplant am 3. und 4. Januar um den Finaleinzug spielen. Sie sollen am kommenden Wochenende nachgeholt werden. Alle Spiele findet ihr hier.

B-Juniorinnen

Bei den B-Juniorinnen wurde die Vorrunde bereits komplett absolviert. Für die Endrunde am 07. Februar 2026 haben sich folgende Teams qualifiziert: Union Berlin, Viktoria Mitte, Berolina Mitte, Viktoria Berlin, Hertha BSC und der FC Internationale. Alle Spiele findet ihr hier.

C-Juniorinnen

Bei den C-Juniorinnen sind zwei der vier Vorrunden-Gruppen über die Bühne gegangen. Der SC Charlottenburg, die Amateure, Union und der FFC stehen in der Endrunde. Die weiteren Finalisten werden am 25. Januar ermittelt. Alle Spiele findet ihr hier.

D-Juniorinnen

Bei den D-Mädchen sind GW Neukölln, der Köpenicker FC, Union und Hansa 07 in die Endrunde eingezogen. Am kommenden Samstag werden die letzten beiden Finalteilnehmer ermittelt. Alle Spiele findet ihr hier.