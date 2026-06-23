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Aktueller Planungsstand: Die vier Kreisklassen im Westen
FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ Anhand der Markierungen: So würden die vier Kreisklassen im Fußballkreis Niederbayern West aussehen
von Sebastian Ziegert · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung – Foto: BFV
Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von West-Kreisspielleiter Herbert Hasak. Folgendermaßen würden die neuen Kreisklassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen.
In der Saison 2026/27 würde - Stand jetzt - das Trio FC Mainburg, TSV Sandelzhausen, SV Puttenhausen von der Kreisklasse Kelheim in die Landshut-Staffel wechseln. Kreisliga-Absteiger FC Hohenthann bildet den geographischen "Rand" der Kreisklasse Landshut. Aufsteiger SG Pfeffenhausen/Hornbach hingegen wandert wohl erstmals in die Kreisklasse Kelheim. Die Kreisklasse Dingolfing schlängelt sich weiterhin rund um die A92, die diesmal allerdings ohne den FC Oberpöring auskommen muss. Denn nach aktuellem Planungsstand ist der FCO die (einzige) Mannschaft aus dem Kreis West, die 26/27 im Osten - genauer gesagt in der Kreisklasse Deggendorf - an den Start gehen könnte. Dies war bereits im Relegationsmodus so angelegt, dass ein West-Team dank der neuen Möglichkeit der kreis-übergreifenden Ligaeinteilung - vorübergehend - für eine Saison im Kreis Ost eingeteilt werden kann. Von dieser neuen Möglichkeit der Einteilung kann ab der neuen Saison auch in den A-Klassen Gebrauch genommen.
Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungssand. Noch nicht die endgültige Einteilung