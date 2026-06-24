Aktueller Planungsstand: Die sieben A-Klassen im Westen FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Gergweis / Pörndorf, DJK-SV Leiblfing, SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und SpVgg Forsthart im Kreis West von Sebastian Ziegert · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser

So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der gelbe Pin südlich von Rottenburg markiert die SpVgg Schmatzhausen, die nur für die Reserverunde gemeldet hat, und in die A-Landshut Res. eingegliedert würde. – Foto: BFV

Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von West-Kreisspielleiter Herbert Hasak. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen wohl in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.

Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.



A-Klasse Kelheim

TSV Abensberg II

ATSV Kelheim II (Ab)

SC Kelheim

SV Kelheimwinzer

SG Laimerstadt / Hienheim

SC Mitterfecking

SG Neustadt 2 / Mühlhausen

SV Schwaig

FC Teugn

SG Train / Siegenburg

SG Weltenburg / Thaldorf (Ab/Neu)

SG WiBiKi II (Wildenberg/Biburg/Kirchdorf)







A-Klasse Landshut

SG Aiglsbach 2 / Meilenhofen (Ab)

DJK SV Altdorf

SG Attenhofen 1 / Walkertshofen 2

DJK SV Furth

ETSV 09 Landshut

FC Eintracht Landshut II

SSV Landshut-Schönbrunn

Türkspor Mainburg

TSV Obersüßbach

SG Tiefenbach 1 / SpVgg Landshut 2 (Ab/Neu)

TSV Volkenschwand







A-Klasse Mallersdorf

SG Adlhausen 1 / Langquaid 2

SV Altheim

TSV Bayerbach

SV Eggmühl

SV Essenbach

TV Geiselhöring

SG Hofkirchen / Hainsbach (Ab/Neu)

SV Kläham

DJK-SV Mirskofen

FC Neufahrn i. Ndb

TV Schierling II





A-Klasse Dingolfing

SG Dornwang / Moosthenning

SV Frauenbiburg

SG Griesbach / Steinberg

DJK SV Leiblfing (aus Kreis Ost!)

SpVgg Loiching

TSV Marklkofen

TSV Niederviehbach

FC Ottering (Ab)

SC Postau

SV Thürnthenning

SV Wörth/Isar





A-Klasse Landau

SG Dornach 2 / Roßbach 2

TSV Eichendorf

SpVgg Forsthart (aus Kreis Ost!)

SG Gergweis / Pörndorf (aus Kreis Ost!)

SG Höcking / Ganacker

VfR Niederhausen

SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 (aus Kreis Ost!)

SC Ruhstorf

FC-DJK Simbach II

DJK Thanndorf

FC Zeholfing





A-Klasse Pfarrkirchen

DJK-SSV Dietersburg

SG Eggenfelden 2 / Huldsessen 1

SV Gumpersdorf

SG Johanniskirchen / Emmersdorf (Ab)

SV Peterskirchen

ESV Mitterskirchen

DJK-SF Reichenberg

SG Tann / Reut

SG Taufkirchen / Kirchberg

SG Triftern / Anzenkirchen (Ab)

TuS Walburgskirchen

SSV Wurmannsquick





A-Klasse Vilsbiburg

DJK-SV Adlkofen II

DJK Altenkirchen (Ab)

FC Bonbruck/Bodenkirchen II

TSV Frontenhausen

SG Gerzen / Aham

TSV Haarbach

TSV Kronwinkl (Ab)

SG Kumhausen / Altfraunhofen

FC Velden-Eberspoint II

TSV Vilsbiburg II

TSV Rapid Vilsheim









