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Aktueller Planungsstand: Die sieben A-Klassen im Westen
FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Gergweis / Pörndorf, DJK-SV Leiblfing, SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und SpVgg Forsthart im Kreis West
von Sebastian Ziegert · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der gelbe Pin südlich von Rottenburg markiert die SpVgg Schmatzhausen, die nur für die Reserverunde gemeldet hat, und in die A-Landshut Res. eingegliedert würde. – Foto: BFV
Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von West-Kreisspielleiter Herbert Hasak. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen wohl in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.
Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.