 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Aktueller Planungsstand: Die sieben A-Klassen im Westen

FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Gergweis / Pörndorf, DJK-SV Leiblfing, SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und SpVgg Forsthart im Kreis West

von Sebastian Ziegert · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der gelbe Pin südlich von Rottenburg markiert die SpVgg Schmatzhausen, die nur für die Reserverunde gemeldet hat, und in die A-Landshut Res. eingegliedert würde.
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der gelbe Pin südlich von Rottenburg markiert die SpVgg Schmatzhausen, die nur für die Reserverunde gemeldet hat, und in die A-Landshut Res. eingegliedert würde. – Foto: BFV

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Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von West-Kreisspielleiter Herbert Hasak. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen wohl in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.

Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.

A-Klasse Kelheim
TSV Abensberg II
ATSV Kelheim II (Ab)
SC Kelheim
SV Kelheimwinzer
SG Laimerstadt / Hienheim
SC Mitterfecking
SG Neustadt 2 / Mühlhausen
SV Schwaig
FC Teugn
SG Train / Siegenburg
SG Weltenburg / Thaldorf (Ab/Neu)
SG WiBiKi II (Wildenberg/Biburg/Kirchdorf)


A-Klasse Landshut
SG Aiglsbach 2 / Meilenhofen (Ab)
DJK SV Altdorf
SG Attenhofen 1 / Walkertshofen 2
DJK SV Furth
ETSV 09 Landshut
FC Eintracht Landshut II
SSV Landshut-Schönbrunn
Türkspor Mainburg
TSV Obersüßbach
SG Tiefenbach 1 / SpVgg Landshut 2 (Ab/Neu)
TSV Volkenschwand


A-Klasse Mallersdorf
SG Adlhausen 1 / Langquaid 2
SV Altheim
TSV Bayerbach
SV Eggmühl
SV Essenbach
TV Geiselhöring
SG Hofkirchen / Hainsbach (Ab/Neu)
SV Kläham
DJK-SV Mirskofen
FC Neufahrn i. Ndb
TV Schierling II


A-Klasse Dingolfing
SG Dornwang / Moosthenning
SV Frauenbiburg
SG Griesbach / Steinberg
DJK SV Leiblfing (aus Kreis Ost!)
SpVgg Loiching
TSV Marklkofen
TSV Niederviehbach
FC Ottering (Ab)
SC Postau
SV Thürnthenning
SV Wörth/Isar


A-Klasse Landau
SG Dornach 2 / Roßbach 2
TSV Eichendorf
SpVgg Forsthart (aus Kreis Ost!)
SG Gergweis / Pörndorf (aus Kreis Ost!)
SG Höcking / Ganacker
VfR Niederhausen
SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 (aus Kreis Ost!)
SC Ruhstorf
FC-DJK Simbach II
DJK Thanndorf
FC Zeholfing


A-Klasse Pfarrkirchen
DJK-SSV Dietersburg
SG Eggenfelden 2 / Huldsessen 1
SV Gumpersdorf
SG Johanniskirchen / Emmersdorf (Ab)
SV Peterskirchen
ESV Mitterskirchen
DJK-SF Reichenberg
SG Tann / Reut
SG Taufkirchen / Kirchberg
SG Triftern / Anzenkirchen (Ab)
TuS Walburgskirchen
SSV Wurmannsquick


A-Klasse Vilsbiburg
DJK-SV Adlkofen II
DJK Altenkirchen (Ab)
FC Bonbruck/Bodenkirchen II
TSV Frontenhausen
SG Gerzen / Aham
TSV Haarbach
TSV Kronwinkl (Ab)
SG Kumhausen / Altfraunhofen
FC Velden-Eberspoint II
TSV Vilsbiburg II
TSV Rapid Vilsheim