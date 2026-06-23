Aktueller Planungsstand: Die fünf Kreisklassen im Osten FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ Anhand der Markierungen: So würden die fünf Kreisklassen im Fußballkreis Niederbayern Ost aussehen +++ Aktuell geplant: West-Klub FC Oberpöring 26/27 in Ost-Kreisklasse Deggendorf von Sebastian Ziegert · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. – Foto: BFV

Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von Ost-Kreisspielleiter Andreas Kriegner. Folgendermaßen würden die neuen Kreisklassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen.

Entscheidend bei der Einteilung der fünf Kreisklassen sind die in Summe geringsten Fahrtstrecken für alle 70 Kreisklassisten. Einzelschicksale bleiben außen vor. Ein Blick auf die Landkarte verrät ganz deutlich: die drei Kreisklassen Passau, Straubing und Deggendorf bestechen durch äußerst geringe Fahrtstrecken. Das gilt in Teilen auch für die Kreisklasse Pocking - inklusive der Passauer-Teams 1. FC Passau II und FC Schalding (!). In der neu-geschaffenen Kreisklasse Regen/Freyung hingegen liegen zwischen der SpVgg Patersdorf bzw. der SpVgg Ruhmannsfelden II und den Unterer-Wald-Teams FC Dreisessel / (SG) Hintereben/Altreichenau / SSV Jandelsbrunn doch viele Kilometer auf der Straße. Die Gesamt-Kilometer (aller Kreisklassisten in Summe) sind bei dieser Variante aber wohl optimal gelöst. Und genau diese Bedingung ist in den BFV-Statuten (Stand jetzt) die einzig entscheidende.



Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungssand. Noch nicht die endgültige Einteilung.





Kreisklasse Straubing

SV Ascha

WSV St. Englmar

(SG) Hunderdorf / Degernbach

RSV Ittling

(SG) Kirchroth / Saulburg

SV Konzell

SV Motzing

SV Perkam (Ab)

SpVgg Pondorf

SC Rain

DJK Rattenberg (Auf)

SV Salching (Auf)

ASV Steinach (oR = ohne Reserve)

DJK SB Straubing (Ab) (oR)













Kreisklasse Deggendorf

(alle Teams mit Reserven)

TSV Aschenau

SV Bernried

SV Buchhofen

SV Deggenau

(SG) Edenstetten

TSV Hengersberg (Auf)

SV Irlbach

FC Niederwinkling

FC Oberpöring (aus Kreis West!)

(SG) Otzing-Niederpöring/Tabertshausen

SV Pankofen

SV Schwarzach

SpVgg Stephansposching (Ab)

SV Wallerfing (Auf)









Kreisklasse Regen / Freyung

FC Dreisessel

TV Freyung (Auf)

(SG) Hintereben / Altreichenau

SV Hohenau (Ab)

SSV Jandelsbrunn

SV Kirchberg im Wald (oR)

TSV Klingenbrunn (oR)

SpVgg Oberkreuzberg (Ab) (oR)

SpVgg Patersdorf

SV Riedlhütte (Auf)

SpVgg Ruhmannsfelden II

TSV Schönberg (Ab) (oR)

DJK SG Schönbrunn

SV 1922 Zwiesel (Auf)

(zusätzlich in Reserverunde: SV Habischried II und TSV Mauth II)





Kreisklasse Passau

(alle Teams mit Reserven)

BC Außernzell (Auf)

FC Büchlberg

FC Eging am See

FC Handlab-Iggensbach

DJK Holzfreyung

DJK-SV Kirchberg vorm Wald (Auf)

(SG) Oberpolling / Nammering (Ab)

SV Neukirchen vorm Wald

DJK Eintracht Patriching

SG Preming

VfB Passau-Grubweg (Auf)

DJK Straßkirchen

(SG) Thyrnau / Kellberg (Ab)

FC Tiefenbach DJK





Kreisklasse Pocking

(SG) Aldersbach / Walchsing

FC Alkofen (Auf)

FC Fürstenzell

SV Haarbach

DJK Jägerwirth (Auf)

FC Künzing II (oR)

TSV Kößlarn

1. FC Passau II (oR)

FC Schalding links der Donau (oR)

TSV Rotthalmünster

SV Tettenweis

FC Unteriglbach (R9)

FC Vilshofen (oR)

FC Windorf

(zusätzlich in Reserverunde: FC Egglham II und FC Aunkirchen II)



