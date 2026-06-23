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Aktueller Planungsstand: Die fünf Kreisklassen im Osten
FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ Anhand der Markierungen: So würden die fünf Kreisklassen im Fußballkreis Niederbayern Ost aussehen +++ Aktuell geplant: West-Klub FC Oberpöring 26/27 in Ost-Kreisklasse Deggendorf
von Sebastian Ziegert · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. – Foto: BFV
Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von Ost-Kreisspielleiter Andreas Kriegner. Folgendermaßen würden die neuen Kreisklassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen.
Entscheidend bei der Einteilung der fünf Kreisklassen sind die in Summe geringsten Fahrtstrecken für alle 70 Kreisklassisten. Einzelschicksale bleiben außen vor. Ein Blick auf die Landkarte verrät ganz deutlich: die drei Kreisklassen Passau, Straubing und Deggendorf bestechen durch äußerst geringe Fahrtstrecken. Das gilt in Teilen auch für die Kreisklasse Pocking - inklusive der Passauer-Teams 1. FC Passau II und FC Schalding (!). In der neu-geschaffenen Kreisklasse Regen/Freyung hingegen liegen zwischen der SpVgg Patersdorf bzw. der SpVgg Ruhmannsfelden II und den Unterer-Wald-Teams FC Dreisessel / (SG) Hintereben/Altreichenau / SSV Jandelsbrunn doch viele Kilometer auf der Straße. Die Gesamt-Kilometer (aller Kreisklassisten in Summe) sind bei dieser Variante aber wohl optimal gelöst. Und genau diese Bedingung ist in den BFV-Statuten (Stand jetzt) die einzig entscheidende.
Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungssand. Noch nicht die endgültige Einteilung.
Kreisklasse Deggendorf (alle Teams mit Reserven) TSV Aschenau SV Bernried SV Buchhofen SV Deggenau (SG) Edenstetten TSV Hengersberg (Auf) SV Irlbach FC Niederwinkling FC Oberpöring (aus Kreis West!) (SG) Otzing-Niederpöring/Tabertshausen SV Pankofen SV Schwarzach SpVgg Stephansposching (Ab) SV Wallerfing (Auf)
Kreisklasse Regen / Freyung FC Dreisessel TV Freyung (Auf) (SG) Hintereben / Altreichenau SV Hohenau (Ab) SSV Jandelsbrunn SV Kirchberg im Wald (oR) TSV Klingenbrunn (oR) SpVgg Oberkreuzberg (Ab) (oR) SpVgg Patersdorf SV Riedlhütte (Auf) SpVgg Ruhmannsfelden II TSV Schönberg (Ab) (oR) DJK SG Schönbrunn SV 1922 Zwiesel (Auf) (zusätzlich in Reserverunde: SV Habischried II und TSV Mauth II)
Kreisklasse Passau (alle Teams mit Reserven) BC Außernzell (Auf) FC Büchlberg FC Eging am See FC Handlab-Iggensbach DJK Holzfreyung DJK-SV Kirchberg vorm Wald (Auf) (SG) Oberpolling / Nammering (Ab) SV Neukirchen vorm Wald DJK Eintracht Patriching SG Preming VfB Passau-Grubweg (Auf) DJK Straßkirchen (SG) Thyrnau / Kellberg (Ab) FC Tiefenbach DJK
Kreisklasse Pocking (SG) Aldersbach / Walchsing FC Alkofen (Auf) FC Fürstenzell SV Haarbach DJK Jägerwirth (Auf) FC Künzing II (oR) TSV Kößlarn 1. FC Passau II (oR) FC Schalding links der Donau (oR) TSV Rotthalmünster SV Tettenweis FC Unteriglbach (R9) FC Vilshofen (oR) FC Windorf (zusätzlich in Reserverunde: FC Egglham II und FC Aunkirchen II)