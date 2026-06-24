Aktueller Planungsstand: Die elf A-Klassen im Osten FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die elf A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Bad Birnbach / Bayerbach und FC Amsham im Kreis Ost von Sebastian Ziegert · Heute, 06:20 Uhr · 0 Leser

So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der blaue Pin im Straubinger Stadtgebiet ist der SV Sossau, der aber nur in der Reserverunde spielt. – Foto: BFV

Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von Ost-Kreisspielleiter Andreas Kriegner. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.

Gespielt wird - so der Plan - in vier 11er-Ligen und sieben 12er-Staffeln. Neu im Programm: die A-Klasse Lalling und die A-Klasse Grafenau-Zwiesel. Kurios: die A-Klasse Freyung bleibt 26/27 absolut identisch zur Vorsaison. Nur Meister TV Freyung, der sich ja in die Kreisklasse nach oben verabschiedet hat, fehlt naturgemäß. Die Freyung-Staffel ist zugleich die einzige ohne Reserverunde. Die wenigen angemeldeten Reserven wurden in die A-Passau Reserve bzw. in die A-Grafenau-Zwiesel Reserve umgegliedert. Im Großen und Ganzen bestechen die elf Ost-A-Klassen-Staffeln durch doch durchwegs sehr kurze Fahrtstrecken.



Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.





A-Klasse Straubing

FC Aiterhofen

FC Alburg

TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve)

TSV Oberschneiding II (oR)

RSV Parkstetten

FC Straßkirchen

FC Straubing

FSV/VFB Straubing II (oR)

Inter Straubing (oR)

SpVgg Straubing (Ab)(oR)

SV Türk Gücü Straubing II (oR)

(zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)







A-Klasse Viechtach

SV Achslach

SpVgg Allersdorf

SV Gotteszell

SV Haibach II (oR)

SG Haselbach/Mitterfels

SV Kollnburg

SG Moosbach 1 / Prackenbach 2 (oR)

SG Neukirchen-St./Elisabethszell

TSV Stallwang (Ab)

1. FC Viechtach II (oR)

SV Wiesenfelden

SV Zinzenzell





A-Klasse Deggendorf

SpVgg Aicha/Donau

FC Deggendorf

SpVgg GW Deggendorf II (oR)

Türk Gücü Deggendorf

TSV Grafling

SpVgg Mariaposching

TSV Metten

FC Moos (Ab)

TSV Natternberg

SV Neuhausen/Offenberg II (oR)

Plattlinger Kickers

TSV Seebach II (oR)

(zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)





A-Klasse Regen

SV Arnbruck

SV Bischofsmais II (oR)

TSV Bodenmais

SpVgg Brandten

SV Geiersthal II

SV March (Ab)

FC Al-Salam Regen

FC Bürgerholz Regen

SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR)

FC Rinchnach (Ab)

SpVgg Schweinhütt

SpVgg Teisnach (oR)





A-Klasse Lalling

SV Fürstenstein (oR)

SG Grattersdorf 1 / Auerbach 2 / Loh

DJK-SSV Innernzell

SV Kirchberg im Wald II (oR)

SV Lalling (Ab)

1. FC Poppenberg (R9)

SG Preying 1 / Tittling 2

SV Schaufling

SV Schöllnach

SV Schwanenkirchen (Ab)(oR)

FC Untermitterdorf (oR)

SG Zenting/Thannberg

(zusätzlich in Reserverunde: SG Saldenburg 2 / Thurmansbang 2)





A-Klasse Grafenau/Zwiesel

TSV Frauenau

TSV Grafenau II (oR)

SV Haus im Wald (Ab)(oR)

SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag

SG Lindberg 2 / Rabenstein

SG Neuschönau / Neudorf

TSV Schönberg II (oR)

TSV Spiegelau (oR)

DJK-SV St. Oswald

SC 1919 Zwiesel II (oR)

SpVgg Zwieselau

(zusätzlich in Reserverunde: DJK-SSV Hinterschmiding II, SV-DJK Karlsbach II (R9), SV Kumreut II, TSV Ringelai II (R9))





A-Klasse Freyung

(keine Reserverunde)

SG Bischofsreut / Haidmühle / Philippsreut

DJK Böhmzwiesel

SV Grainet II

SC Herzogsreut

DJK-SSV Hinterschmiding

SV-DJK Karlsbach

SV Kumreut

SV Perlesreut II

SG Prag / Fürsteneck

TSV Ringelai

SV Röhrnbach II

TSV Waldkirchen II





A-Klasse Hauzenberg

SG Breitenberg 2 / Sonnen 2 (oR)

SV Gottsdorf (R9)

SG Haag 1 / Hauzenberg 3

DJK Hochwinkl

SV Kropfmühl

TSV Nottau

SG Oberdiendorf 2 / Eberhardsberg 2

DJK-SV Schaibing (Ab)

SV Untergriesbach

TSV Wegscheid

SV Wildenranna

(zusätzlich in Reserverunde: FC Obernzell-Erlau II)





A-Klasse Passau

SV Aicha vorm Wald

DJK Haselbach

SV Hutthurm II (oR)

FC Otterskirchen

SC Batavia Passau

DJK Eintracht Passau

DJK Passau-West II

VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR)

SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu)

FC Ruderting (R9)

FC Salzweg II (oR)

SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR)

(zusätzlich in Reserverunde: SG Prag 2 / Fürsteneck 2)





A-Klasse Vilshofen

TSV Aidenbach

FC Amsham (aus Kreis West!)

SV Beutelsbach

DJK-SV Dorfbach II (oR)

SV Hofkirchen II

FC Künzing III (oR)

DJK Neßlbach (oR)

SG Neustift / Sandbach

ASV Ortenburg

SpVgg Pleinting

SV Winzer II





A-Klasse Pocking

SV Aigen/Inn

SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!)

TSV Bad Griesbach

STV Ering

SG Hartkirchen/Pocking

TSV Karpfham II (oR)

RSV Kirchham

TSV-DJK Malching (oR)

SG Neuhaus/Sulzbach (Ab)

SG Neukirchen/Engertsham

DJK-SV Weng

SV Würding

(zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)



