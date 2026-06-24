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Aktueller Planungsstand: Die elf A-Klassen im Osten
FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die elf A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Bad Birnbach / Bayerbach und FC Amsham im Kreis Ost
von Sebastian Ziegert · Heute, 06:20 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der blaue Pin im Straubinger Stadtgebiet ist der SV Sossau, der aber nur in der Reserverunde spielt. – Foto: BFV
Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von Ost-Kreisspielleiter Andreas Kriegner. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.
Gespielt wird - so der Plan - in vier 11er-Ligen und sieben 12er-Staffeln. Neu im Programm: die A-Klasse Lalling und die A-Klasse Grafenau-Zwiesel. Kurios: die A-Klasse Freyung bleibt 26/27 absolut identisch zur Vorsaison. Nur Meister TV Freyung, der sich ja in die Kreisklasse nach oben verabschiedet hat, fehlt naturgemäß. Die Freyung-Staffel ist zugleich die einzige ohne Reserverunde. Die wenigen angemeldeten Reserven wurden in die A-Passau Reserve bzw. in die A-Grafenau-Zwiesel Reserve umgegliedert. Im Großen und Ganzen bestechen die elf Ost-A-Klassen-Staffeln durch doch durchwegs sehr kurze Fahrtstrecken.
Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.
A-Klasse Straubing FC Aiterhofen FC Alburg TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve) TSV Oberschneiding II (oR) RSV Parkstetten FC Straßkirchen FC Straubing FSV/VFB Straubing II (oR) Inter Straubing (oR) SpVgg Straubing (Ab)(oR) SV Türk Gücü Straubing II (oR) (zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)
A-Klasse Deggendorf SpVgg Aicha/Donau FC Deggendorf SpVgg GW Deggendorf II (oR) Türk Gücü Deggendorf TSV Grafling SpVgg Mariaposching TSV Metten FC Moos (Ab) TSV Natternberg SV Neuhausen/Offenberg II (oR) Plattlinger Kickers TSV Seebach II (oR) (zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)
A-Klasse Regen SV Arnbruck SV Bischofsmais II (oR) TSV Bodenmais SpVgg Brandten SV Geiersthal II SV March (Ab) FC Al-Salam Regen FC Bürgerholz Regen SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR) FC Rinchnach (Ab) SpVgg Schweinhütt SpVgg Teisnach (oR)
A-Klasse Passau SV Aicha vorm Wald DJK Haselbach SV Hutthurm II (oR) FC Otterskirchen SC Batavia Passau DJK Eintracht Passau DJK Passau-West II VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR) SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu) FC Ruderting (R9) FC Salzweg II (oR) SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR) (zusätzlich in Reserverunde: SG Prag 2 / Fürsteneck 2)
A-Klasse Vilshofen TSV Aidenbach FC Amsham (aus Kreis West!) SV Beutelsbach DJK-SV Dorfbach II (oR) SV Hofkirchen II FC Künzing III (oR) DJK Neßlbach (oR) SG Neustift / Sandbach ASV Ortenburg SpVgg Pleinting SV Winzer II
A-Klasse Pocking SV Aigen/Inn SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!) TSV Bad Griesbach STV Ering SG Hartkirchen/Pocking TSV Karpfham II (oR) RSV Kirchham TSV-DJK Malching (oR) SG Neuhaus/Sulzbach (Ab) SG Neukirchen/Engertsham DJK-SV Weng SV Würding (zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)