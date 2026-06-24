 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Aktueller Planungsstand: Die elf A-Klassen im Osten

FuPa liefert einen exklusiven Einblick in den Planungsstand zur neuen Saison +++ So würden die elf A-Klassen aussehen +++ Sechs Kreiswechsel geplant: SG Bad Birnbach / Bayerbach und FC Amsham im Kreis Ost

von Sebastian Ziegert · Heute, 06:20 Uhr · 0 Leser
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der blaue Pin im Straubinger Stadtgebiet ist der SV Sossau, der aber nur in der Reserverunde spielt.
So sieht der aktuelle Planungsstand aus. Wie gesagt: das ist noch nicht die offizielle Einteilung. Der blaue Pin im Straubinger Stadtgebiet ist der SV Sossau, der aber nur in der Reserverunde spielt. – Foto: BFV

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Die offizielle Einteilung wird zwar erst am / nach dem 01. Juli erfolgen, weil die Klubs aber bereits am 25./26. Juli in die neue Spielzeit starten, geben wir euch heute bereits einen exklusiven Einblick in die Planungen von Ost-Kreisspielleiter Andreas Kriegner. Folgendermaßen würden die neuen A-Klassen - nach aktuellem Planungsstand - aussehen. Hinweis: die offizielle Einteilung kann und wird erst ab dem 01. Juli erfolgen. Sechs Vereine wechseln - zumindest vorübergehend - den Kreis: die SG Gergweis / Pörndorf, die DJK-SV Leiblfing, die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 und die SpVgg Forsthart kämpfen in der Saison 2026/27 im Fußballkreis West um Punkte und Tore. Die SG Bad Birnbach / Bayerbach und der FC Amsham werden hingegen - laut Plan - in die Ost-Klassen eingegliedert.

Gespielt wird - so der Plan - in vier 11er-Ligen und sieben 12er-Staffeln. Neu im Programm: die A-Klasse Lalling und die A-Klasse Grafenau-Zwiesel. Kurios: die A-Klasse Freyung bleibt 26/27 absolut identisch zur Vorsaison. Nur Meister TV Freyung, der sich ja in die Kreisklasse nach oben verabschiedet hat, fehlt naturgemäß. Die Freyung-Staffel ist zugleich die einzige ohne Reserverunde. Die wenigen angemeldeten Reserven wurden in die A-Passau Reserve bzw. in die A-Grafenau-Zwiesel Reserve umgegliedert. Im Großen und Ganzen bestechen die elf Ost-A-Klassen-Staffeln durch doch durchwegs sehr kurze Fahrtstrecken.

Anhand der Landkarte bzw. anhand des aktuellen Planungsstandes, der den Vereinen vor wenigen Minuten zugegangen ist, würden sich folgende Aufteilungen der Teams ergeben, wie gesagt: das ist lediglich der aktuelle Planungsstand. Noch nicht die endgültige Einteilung.



A-Klasse Straubing
FC Aiterhofen
FC Alburg
TSV Oberalteich (oR = ohne Reserve)
TSV Oberschneiding II (oR)
RSV Parkstetten
FC Straßkirchen
FC Straubing
FSV/VFB Straubing II (oR)
Inter Straubing (oR)
SpVgg Straubing (Ab)(oR)
SV Türk Gücü Straubing II (oR)
(zusätzlich in Reserverunde: SV Sossau)


A-Klasse Viechtach
SV Achslach
SpVgg Allersdorf
SV Gotteszell
SV Haibach II (oR)
SG Haselbach/Mitterfels
SV Kollnburg
SG Moosbach 1 / Prackenbach 2 (oR)
SG Neukirchen-St./Elisabethszell
TSV Stallwang (Ab)
1. FC Viechtach II (oR)
SV Wiesenfelden
SV Zinzenzell


A-Klasse Deggendorf
SpVgg Aicha/Donau
FC Deggendorf
SpVgg GW Deggendorf II (oR)
Türk Gücü Deggendorf
TSV Grafling
SpVgg Mariaposching
TSV Metten
FC Moos (Ab)
TSV Natternberg
SV Neuhausen/Offenberg II (oR)
Plattlinger Kickers
TSV Seebach II (oR)
(zusätzlich in Reserverunde: SpVgg Niederalteich II und TSV Aholming II)


A-Klasse Regen
SV Arnbruck
SV Bischofsmais II (oR)
TSV Bodenmais
SpVgg Brandten
SV Geiersthal II
SV March (Ab)
FC Al-Salam Regen
FC Bürgerholz Regen
SG Regen 2 / Langdorf 2 (oR)
FC Rinchnach (Ab)
SpVgg Schweinhütt
SpVgg Teisnach (oR)


A-Klasse Lalling
SV Fürstenstein (oR)
SG Grattersdorf 1 / Auerbach 2 / Loh
DJK-SSV Innernzell
SV Kirchberg im Wald II (oR)
SV Lalling (Ab)
1. FC Poppenberg (R9)
SG Preying 1 / Tittling 2
SV Schaufling
SV Schöllnach
SV Schwanenkirchen (Ab)(oR)
FC Untermitterdorf (oR)
SG Zenting/Thannberg
(zusätzlich in Reserverunde: SG Saldenburg 2 / Thurmansbang 2)


A-Klasse Grafenau/Zwiesel
TSV Frauenau
TSV Grafenau II (oR)
SV Haus im Wald (Ab)(oR)
SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag
SG Lindberg 2 / Rabenstein
SG Neuschönau / Neudorf
TSV Schönberg II (oR)
TSV Spiegelau (oR)
DJK-SV St. Oswald
SC 1919 Zwiesel II (oR)
SpVgg Zwieselau
(zusätzlich in Reserverunde: DJK-SSV Hinterschmiding II, SV-DJK Karlsbach II (R9), SV Kumreut II, TSV Ringelai II (R9))


A-Klasse Freyung
(keine Reserverunde)
SG Bischofsreut / Haidmühle / Philippsreut
DJK Böhmzwiesel
SV Grainet II
SC Herzogsreut
DJK-SSV Hinterschmiding
SV-DJK Karlsbach
SV Kumreut
SV Perlesreut II
SG Prag / Fürsteneck
TSV Ringelai
SV Röhrnbach II
TSV Waldkirchen II


A-Klasse Hauzenberg
SG Breitenberg 2 / Sonnen 2 (oR)
SV Gottsdorf (R9)
SG Haag 1 / Hauzenberg 3
DJK Hochwinkl
SV Kropfmühl
TSV Nottau
SG Oberdiendorf 2 / Eberhardsberg 2
DJK-SV Schaibing (Ab)
SV Untergriesbach
TSV Wegscheid
SV Wildenranna
(zusätzlich in Reserverunde: FC Obernzell-Erlau II)


A-Klasse Passau
SV Aicha vorm Wald
DJK Haselbach
SV Hutthurm II (oR)
FC Otterskirchen
SC Batavia Passau
DJK Eintracht Passau
DJK Passau-West II
VfB Passau-Grubweg "C-Team" (oR)
SG Rathsmannsdorf 1 / Garham 2 (Ab/Neu)
FC Ruderting (R9)
FC Salzweg II (oR)
SG SV Schalding 3 / Hacklberg 1 (oR)
(zusätzlich in Reserverunde: SG Prag 2 / Fürsteneck 2)


A-Klasse Vilshofen
TSV Aidenbach
FC Amsham (aus Kreis West!)
SV Beutelsbach
DJK-SV Dorfbach II (oR)
SV Hofkirchen II
FC Künzing III (oR)
DJK Neßlbach (oR)
SG Neustift / Sandbach
ASV Ortenburg
SpVgg Pleinting
SV Winzer II


A-Klasse Pocking
SV Aigen/Inn
SG Bad Birnbach / Bayerbach (aus Kreis West!)
TSV Bad Griesbach
STV Ering
SG Hartkirchen/Pocking
TSV Karpfham II (oR)
RSV Kirchham
TSV-DJK Malching (oR)
SG Neuhaus/Sulzbach (Ab)
SG Neukirchen/Engertsham
DJK-SV Weng
SV Würding
(zusätzlich in Reserverunde: FC Bad Füssing)