Aktuelle Testspielsuche: VfL Vichttal, Wißkirchen & Co. suchen Gegner

Platzsperren, Krankheitswelle, organisatorische Probleme – die Gründe für kurzfristige Testspielabsagen sind vielfältig und für den Gegner oft ärgerlich. In der FuPa Vereinsbörse könnte ihr schnell und einfach Gegner für eure freien Termine finden. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Testspielgesuche.
VfL 08 Vichttal (Mittelrheinliga)
05.02.2026, 20:00 Uhr (Heimspiel)
SC 1925 Wißkirchen (Bezirksliga)
06.02.2026, 19:45 Uhr (Heimspiel)
FC Viktoria 1919 Manheim (Kreisliga B)
06.02.2026 Uhr (Heim- oder Auswärtsspiel)
Anmerkung: Gegner aus Kreisliga B bis Bezirksliga, gerne auswärts auf Kunstrasen
FC Pesch U19(A-Junioren Mittelrheinliga)
07.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)
SV Kohlscheid (Kreisliga B)
07.02.2026, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr (Heimspiel)
SC Germania Köln-Ossendorf (Kreisliga B)
08.02.2026, 15:30 Uhr (Heimspiel auf Kunstrasen)
DJK Rasensport Brand III (Kreisliga D)
08.02.2026, 13:00 Uhr (Heimspiel)
Bedburger Ballspielverein II (Kreisliga D)
08.02.2026, 12:45 Uhr (Heimspiel)
Anmerkung: Gegner aus Kreisliga C oder D
Viktoria Schlich (Kreisliga C)
08.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)
Anmerkung: Vorzugsweise Gegner aus Kreisliga C oder D, Anstoß spätestens 12:30 Uhr
Sportfreunde Hörn (Kreisliga B)
10.02. und 17./18.02.2026 (Auswärtsspiel)
Anmerkung: Ab Kreisliga D oder stärkere U19-Teams
Rhenania Lohn (Kreisliga A)
11.02.2026 (Auswärtsspiel)
VfR Übach-Palenberg II (Kreisliga C)
15.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)