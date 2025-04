Aktuelle Sperren der Kreisliga A Kempen-Krefeld

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Andreas Lahn und der TSV Meerbusch III versauten dem SC Union Nettetal II eine mögliche Aufstiegsparty in die Bezirksliga aber so richtig deutlich. Der 31-Jährige traf gegen den Tabellenführer dreimal und war damit der beste Akteur auf dem Platz. Nettetal II hat noch vier Punkte Vorsprung auf Thomasstadt Kempen, am Freitag steigt das direkte Duell. TSV Meerbusch III – SC Union Nettetal II 4:2

TSV Meerbusch III: Julien Daniel Casimir, Florian Reifer, Marco Hermanns (73. Kai Wellner), Daniel Beckers, Sebastian Trebacz (84. Kasper Pawelski), Nils Alexander Andriessen, Nicolai Neubert, Robert Marijanovic, Firat Izin (60. Tobias Miczek), Andreas Lahn, Ammar Kiwani (89. Florian Fonger) - Trainer: Jannik Boortz - Trainer: Andreas Lahn

SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Joel Bunte (56. Mert Kumaz), Tugrul Erat, Lukas Koch, Mohamad Alhamwi, Archil Ismail, Cedric Lappeßen, Hendrik Schmitz, Thomas Jan Lepiorz (29. Jasper van Dijk), Dustin Herrmann, Dustin Kahlen - Trainer: Marco Stenzel

Schiedsrichter: keine Angabe

Tore: 1:0 Andreas Lahn (6.), 1:1 Mohamad Alhamwi (8.), 2:1 Andreas Lahn (15.), 3:1 Andreas Lahn (20.), 3:2 Tugrul Erat (67. Foulelfmeter), 4:2 Tobias Miczek (89.)

Thomasstadt Kempen geht bestens gewappnet in das Topspiel, denn gegen den SV Vorst drehte der Verfolger, der auf den Durchmarsch hofft, so richtig auf. Angeführt von Eric Scheuren (Dreierpack) lief alles für den Zweiten, der so zum nächsten Kantersieg kam. Auch der Sechs-Punkte-Vorsprung auf Kaldenkirchen hat weiterhin Bestand. Thomasstadt Kempen – SV Vorst 7:2

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Yannick Küppers, Tom Lukas Kunze, Jan Keens (66. Leon Justin Maas), Dominique Strathe, Luca Küppers, Pascal Ulbricht (45. Marius Elfering), Till Konietz (83. Dustin Meyer), Paul Schäfer, Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (56. Simon Elfering) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier

SV Vorst: Jonas Püllen, Tom Hendric Schmidt, Tim Inhetpanhuis, Jonas Schlarb, Tobias Möhles, Tobias Schulze, Leonard Severin Hinskes, Nico Velija, Benedict Heidenfels, Rudl Ismail, Timo Kannenberg - Trainer: Oliver Franken

Tore: 1:0 Pascal Ulbricht (33.), 2:0 Dominique Strathe (34.), 3:0 Eric Scheuren (36.), 4:0 Till Konietz (39.), 5:0 Eric Scheuren (46.), 6:0 Eric Scheuren (54.), 7:0 Simon Elfering (57.), 7:1 (67.), 7:2 (83.)

Auch Steffen Eichler traf dreimal, deshalb war ein Kantersieg des TSV Kaldenkirchen beim TSV Boisheim folgerichtig. Das Kellerkind ging im zweiten Abschnitt erst unter, Eichler traf zwischen der 55. und 68. Minute sogar lupenrein zum Hattrick. Die Chancen auf den Aufstieg leben weiter, wenngleich die Aussichten schlechter als bei den Rivalen sind. Gibt es aber Dienstag eine Niederlage in Vorst, kann Nettetal II am Freitag schon aufsteigen. TSV Boisheim – TSV Kaldenkirchen 0:6

TSV Boisheim: - Trainer: Sawwas Panagiotidis

TSV Kaldenkirchen: Tim Schwan, Nils Heines (66. David Kückemanns), Julian Pachel, Pierre Rene Esser, Nils Graé, Kevin Kleier (66. Lennox Wefers), Lars Heines (46. Marius Wenzel), Christopher Heythausen, Timo Steuten (66. Benjamin Gutrath), Joel Wegener, Steffen Eichler - Trainer: Andre Küppers

Tore: 0:1 Kevin Kleier (23. Foulelfmeter), 0:2 Joel Wegener (48.), 0:3 Steffen Eichler (55.), 0:4 Steffen Eichler (60.), 0:5 Steffen Eichler (68.), 0:6 Marius Wenzel (79.)

Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Di., 29.04.25 19:30 Uhr SV Vorst - TSV Kaldenkirchen

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - TSV Boisheim

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 04.05.25 12:30 Uhr VSF Amern II - TSV Meerbusch III

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - KTSV Preussen Krefeld

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 04.05.25 15:30 Uhr Hülser SV - SC Schiefbahn

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp



31. Spieltag

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - FC Hellas Krefeld

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - SV Vorst

So., 11.05.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - TIV Nettetal

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV

So., 11.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten

So., 11.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VSF Amern II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II

