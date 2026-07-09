"Aktuelle Situation passend einordnen": Lechner dämpft Erwartungen Nicht die Vorbereitung, die man sich gewünscht hätte: SV Erlbach vor dem Bayernliga-Auftakt - Kommen noch Neuzugänge? von Thorsten Eisenacker · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Dämpft die Erwartungen zum Ligastart: Lukas Lechner – Foto: Charly Becherer

Die Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison neigt sich dem Ende zu, nach fast vier sehr intensiven Wochen überwiegt beim SV Erlbach eher Nüchternheit als Euphorie. Überschattet wurde die Vorbereitung vom Drama um David Vogl, der beim Spiel gegen den FC Dingolfing zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste. Er befindet sich aber wieder auf dem Weg der Besserung. Doch auch andere Personalien gestalteten sich nicht wie geplant.

Nur drei Testspiele bisher Von den angesetzten Testspielen konnten letztlich nur drei tatsächlich ausgetragen werden. Die Partie gegen den FC Dingolfing wurde abgebrochen, das Turnier in Wittibreut fiel der Hitze zum Opfer. Sportlich zeigte sich die Mannschaft dennoch in der Lage, gute Ergebnisse einzufahren: Gegen den Landesligisten DJK Vornbach setzte es einen 7:0-Erfolg, gegen den TSV Dorfen aus der Bezirksliga gewann man 4:2. Im Toto-Pokal unterlag man dagegen dem Ligakonkurrenten TSV Wasserburg deutlich mit 0:4. So zieht Trainer Lukas Lechner ein durchaus durchwachsenes Fazit aus der Vorbereitung. Neben dem kurzfristigen Wechsel von Michael Winter zu Fortuna Regensburg und dem Kreuzbandriss von Jonas Eschler, kam auch die Verletzung von Neuzugang Sebastian Spinner unerwartet. Bei ihm erhofft man sich zumindest einen Kurzeinsatz zu Ligabeginn. Hinzu kommt, dass sich auch die Verletzung von Lenny Thiel aus der Vorsaison als hartnäckig erweist, während Thomas Winklbauer, Yannick Seils und Tobias Duxner erst verspätet ins Training einsteigen konnten. Die Folge: ein spürbar geschrumpfter Kader, mit dem größere mannschaftstaktische Inhalte nicht wie geplant erarbeitet werden konnten.

Lechner dämpft Erwartungen „Wir hatten uns die Vorbereitung etwas anders vorgestellt. Der Vorfall mit David Vogl hat uns sehr erschüttert, wir sind alle froh, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Daher ist die Erwartungshaltung zum Auftakt etwas gedämpft. Es ist wichtig, die aktuelle Situation passend einzuordnen", so Lechner. Zugleich betont er die Qualität im Kader und hofft auf eine baldige Rückkehr der Verletzten und Angeschlagenen, die zudem hoffentlich schnell wieder auf ein gutes körperliches Niveau finden. „Wir werden sie alle dringend brauchen, um auf die nötige Kaderbreite zu kommen“. Neuzugänge nur, wenn sie sportlich und menschlich passen Ähnlich äußert sich sportlicher Leiter Christoph Huber. Auch er verweist auf die eingeschränkte Aussagekraft der bisherigen Vorbereitung: „Durch die personellen Ausfälle konnten wir die Vorbereitung nicht so gestalten wie geplant. Entsprechend lassen sich die vergangenen Wochen nur eingeschränkt bewerten." Von der Qualität des Kaders zeigt sich auch Huber überzeugt, macht aber zugleich deutlich, dass die Breite aktuell eine Herausforderung darstellt. Der Verein befindet sich daher weiterhin in Gesprächen über mögliche Verstärkungen, allerdings ohne Aktionismus: „Wir werden nur dann etwas machen, wenn wir überzeugt sind, dass uns ein Spieler sportlich und menschlich wirklich weiterbringt. Eine Verpflichtung um ihrer selbst willen wird es nicht geben." Der Fokus liege nun auf den letzten Trainingseinheiten und dem letzten Testspiel, um bestmöglich vorbereitet in die Saison zu starten.