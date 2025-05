Aktuelle Situation im Bezirkliga-Norden

Von unten käme Stand 05.05. der VFB Heusweiler II als Meister neu in die Liga und der SV Habach II müsste in der Relegation gegen die SV Asweiler-Eitzweiler ran.

Der SV Wustweiler hat sich ein Polster von sechs Punkten Vorsprung herausgespielt, nachdem die SG Hirzweiler/Welschbach/Stennweiler zu Hause gegen Dirmingen-Berschweiler gepatzt hat. Damit scheint die Meisterschaft entschieden, obwohl Wustweiler unter anderem noch in Welschbach und gegen den Vierten Wemmetsweiler antreten muss. Sollte sich Wustweiler die Meisterschaft sichern, tritt die SG Hirzweiler/Welschbach/Stennweiler auf jeden Fall in der Relegation an. Derzeitiger Gegner hieße 1. FC Lautenbach, kann aber auch Niederkirchen, Hoof-Osterbrücken oder Urweiler heißen.

Rechnen wir den besten Fall für die Liga durch: Von oben kommt einer (Thalexweiler/Aschbach), von unten auch nur einer (VfB Heusweiler II). Wenn dann Vize Hirzweiler in die Landesliga aufsteigt, fehlt in unserer Bezirksliga eine Mannschaft, denn der SC Falscheid als Tabellenletzter muss absteigen. Für diesen Fall wäre der Vizemeister der Kreisliga A Ill/Theel direkt aufgestiegen.

Und jetzt wird es richtig interessant: Heißt der Vizemeister nämlich SV Habach II und steigt die erste Mannschaft aus Habach aus der Landesliga ab (was theoretisch noch möglich ist) kann die Zweite nicht aufsteigen und der Vizemeister der Kreisliga A Blies/Nahe wäre ohne Gegner in der Relegation aufgestiegen.

Bezirksliga Blies/Nahe:

aktuelle Tabelle

Auch in der zweiten Bezirksliga im Nordsaarkreis, der Bezirksliga Blies-Nahe, kassierte der Tabellenzweite Anfang Mai eine empfindliche Heimniederlage. Der 1. FC Lautenbach verlor gegen Bliesen-Winterbach mit 4:6. Spitzenreiter Niederkirchen ist dadurch jetzt vier Punkte vor, muss sich aber durch ein denkbar schweres Restprogramm kämpfen: in Hoof-Osterbrücken (4.), gegen Theley II (10.) und in Urweiler (3.). So ist es durchaus denkbar, dass sich Platz 1 und 2 erst am letzten Spieltag entscheidet.

Wenn man sich die Abstiegssituation in der Liga anschaut, fällt auf, dass es durchaus möglich ist, dass von oben zwei und von unten zwei hinzukommen. Sollte dann nur der Meister aufsteigen, müssten drei Mannschaften aus der Liga raus.

Schöngerechnet sieht das aber viel besser aus: Von oben kommt nur einer (Neunkirchen-Selbach), von unten auch nur der Meister und der Bezirksliga-Vizemeister geht auch hoch, dann fehlt hier eine Mannschaft (siehe Bezirksliga Ill/Theel), weil der Tabellenletzte Sotzweiler auf jeden Fall absteigen muss. Und schon wieder wäre der Tabellenzweite der Kreisliga A Blies-Nahe (derzeit Asweiler-Eitzweiler) der Nutznießer.