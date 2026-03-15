Aktuelle Ergebnisse und Tabellen: Das war der Spieltag am Niederrhein! Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag! von André Nückel · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade! – Foto: Michael Werner