 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Aktuelle Ergebnisse und Tabellen: Das war der Spieltag am Niederrhein!

Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag!

von André Nückel · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade!
Spieltag am Niederrhein - auch in Sterkrade! – Foto: Michael Werner

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Am Niederrhein ist am 15. März wieder jede Menge los, deshalb empfehlen wir euch die Auswahl an Topspielen - und generell alles zum Spieltag! Die große Übersicht für den Sonntag, natürlich nur auf FuPa!

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Eine Auswahl von Spielen am 15. März 2026

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
1

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
3
5

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
7
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
5
2

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1
2

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
2
1
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
6
0
Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
1

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Köln U21
1. FC Köln U211. FC Köln U21 II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
9
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
7
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
3
4
+Video

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